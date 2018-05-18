افزایش تعداد حلقه های معرفت حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حسنزاده پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در ماه مبارک رمضان تعداد جلسات حلقههای معرفت حرم مطهر بیشتر میشود.
وی افزود: تعداد زیادی از سوالاتی که در ذهن جوانان از قبیل شبهه و مسائل تاریخی وجود دارد، در این جلسات مورد پرسش قرار میگیرد و اساتید نیز پاسخ میدهد.
رئیس اداره پاسخگویی به سوالات دینی آستان قدس رضوی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در ماه مبارک رمضان در جلسات حلقه معرفت مورد توجه قرار می گیرد مسائل مرتبط با سبک زندگی و مشکلات تربیتی فرزندان است که این موضوعات نیز امسال مورد بحث حلقههای معرفت قرار میگیرد.
حسن زاده بیان کرد: روزانه ۳۰ جلسه حلقه معرفت ویژه برادران و خانوادهها در حرم رضوی تشکیل میشود و تعداد برنامههای حلقه معرفت از ساعت ۲۱ تا یک بامداد افزایش داده شده است.
وی گفت: در حلقههایی که زائران به صورت خانوادگی شرکت میکنند سعی کردیم تا موضوعات تربیتی، اخلاقی و معضلات خانوادهها را مورد بررسی و تبیین قرار دهیم.
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