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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

رئیس اداره پاسخگویی به سوالات دینی آستان قدس رضوی خبر داد؛

افزایش تعداد حلقه های معرفت حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان

افزایش تعداد حلقه های معرفت حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان

مشهد- رئیس اداره پاسخگویی به سوالات دینی آستان قدس رضوی گفت: تعداد حلقه های معرفت حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حسنزاده پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در ماه مبارک رمضان تعداد جلسات حلقههای معرفت حرم مطهر بیشتر می‌‏شود.

وی افزود: تعداد زیادی از سوالاتی که در ذهن جوانان از قبیل شبهه و مسائل تاریخی وجود دارد، در این جلسات مورد پرسش قرار می‏‌گیرد و اساتید نیز پاسخ می‏دهد.

رئیس اداره پاسخگویی به سوالات دینی آستان قدس رضوی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در ماه مبارک رمضان در جلسات حلقه معرفت مورد توجه قرار می گیرد مسائل مرتبط با سبک زندگی و مشکلات تربیتی فرزندان است که این موضوعات نیز امسال مورد بحث حلقههای معرفت قرار میگیرد.

حسن زاده بیان کرد: روزانه ۳۰ جلسه حلقه معرفت ویژه برادران و خانواده‌‏ها در حرم رضوی تشکیل می‌‏شود و تعداد برنامههای حلقه معرفت از ساعت ۲۱ تا یک بامداد افزایش داده شده است.

وی گفت: در حلقه‏‌هایی که زائران به صورت خانوادگی شرکت می‌‏کنند سعی کردیم تا موضوعات تربیتی، اخلاقی و معضلات خانواده‏‌ها را مورد بررسی و تبیین قرار دهیم.

کد مطلب 4299694

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