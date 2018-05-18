افزایش تعداد حلقه های معرفت حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حسن‎زاده پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در ماه مبارک رمضان تعداد جلسات حلقه‎های معرفت حرم مطهر بیشتر می‌‏شود.

وی افزود: تعداد زیادی از سوالاتی که در ذهن جوانان از قبیل شبهه و مسائل تاریخی وجود دارد، در این جلسات مورد پرسش قرار می‏‌گیرد و اساتید نیز پاسخ می‏دهد.

رئیس اداره پاسخگویی به سوالات دینی آستان قدس رضوی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در ماه مبارک رمضان در جلسات حلقه معرفت مورد توجه قرار می گیرد مسائل مرتبط با سبک زندگی و مشکلات تربیتی فرزندان است که این موضوعات نیز امسال مورد بحث حلقه‎های معرفت قرار می‎گیرد.

حسن زاده بیان کرد: روزانه ۳۰ جلسه حلقه معرفت ویژه برادران و خانواده‌‏ها در حرم رضوی تشکیل می‌‏شود و تعداد برنامه‎های حلقه معرفت از ساعت ۲۱ تا یک بامداد افزایش داده شده است.

وی گفت: در حلقه‏‌هایی که زائران به صورت خانوادگی شرکت می‌‏کنند سعی کردیم تا موضوعات تربیتی، اخلاقی و معضلات خانواده‏‌ها را مورد بررسی و تبیین قرار دهیم.