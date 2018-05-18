بررسی وضعیت کاروان المپیک آرژانتین در هیات اجرایی کمیته المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک فردا شنبه در محل این کمیته برگزار می شود. قرار است در این نشست با حضور اصغر رحیمی و گزارش وی از کاروان ایران برای بازی های المپیک جوانان آرژانتین، آخرین وضعیت این کاروان مورد بررسی قرار بگیرد.

سومین دوره بازی های المپیک جوانان مهرماه به میزبانی آرژانتین و در بوینوس آیرس برگزار می شود. کاروان ایران با سرپرستی رحیمی در این بازی ها حضور خواهد داشت. وی اخیرا در اولین نشست هماهنگی سرپرستان کاروان های اعزامی به این بازی ها نیز شرکت داشت.

در نشست روز شنبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، به جز بررسی وضعیت کاروان المپیک جوانان ۲۰۱۸، مباحث و مصوبات نشست های قبلی نیز مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.