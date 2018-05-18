نباید دعواهای سیاسی سبب تضعیف کشور شود/لزوم وحدت حول محور ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی شاه نشین در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهریار طی سخنانی گفت: ماه مبارک رمضان، مملو از رحمت و مغفرت الهی است و امیدواریم بتوانیم، از این ماه بهترین استفاده را برای خودسازی و معنویت بکنیم.

وی گفت: امروز زمانی است، که دشمنان استقلال، آزادی و حاکمیت ملت ایران و نیز کوردلان ضد مکتب اسلام و مخالفین با برقراری عدالت، نظام اسلامی را نشانه گرفته و از هر سو به آن حمله می کنند، اما خدا را شاکریم، که دشمنی این افراد همواره با شکست مواجه شده است و مردم ما و مسلمانان جهان همواره از همه آزمایش ها سربلند بیرون آمدند، اما واقعیت این است، که دشمنان دست بردار نیستند.

نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی به ۳ استراتژی دشمن در مقابله با ملت ایران اشاره کرد و گفت: اولین ترفند دشمن حمله فرهنگی و ترویج و تبلیغ فرهنگ غربی، رونق اسیب های اجتماعی، ترویج اعتیاد، طلاق، بی بندوباری و مشکلات فرهنگی است و باید بیدار باشیم که جوانان ما به واقعیت دین برگردند و از این آسیب ها فاصله بگیرند، در این راه همه باید از ترویج فرهنگ غربی در کشور جلوگیری کنیم.

وی افزود: بخش دوم ایجاد اختلاف، نفاق و درگیری بین مسئولین با مسئولین، مسئولین با مردم و گروه ها و سلایق مختلف سیاسی است، دشمن می خواهد با یک نگاه فرعونی مردم ما را دسته دسته کند، امروز نیز دشمنان همین ترفند را در پیش گرفتند، باید یا هم دلی و یکپارچگی با این خدعه دشمن مقابله کرد.

دشمن از طریق تحریم ها قصد ضربه زدن به کشورمان را دارد

رییس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تحریم اقتصادی را ترفند سوم دشمنان خواند و گفت: ما را با تحریم ها در تنگنا قرار دادند و سعی دارند، به مردم ضربه بزنند، امروز ما با انتقال پول در دنیا با مشکل مواجه هستیم، آمریکا اجازه انتقال دلار و پول به داخل کشور ما را نمی دهد و شرایطی ایجاد کردند، که حتی امکان تهیه دارو، درمان و کالاهای استراتژیک برای کشور ما وجود ندارد، البته در ایام دفاع مقدس نیز این مباحث مطرح بود، اما جنگ اقتصادی با تکیه بر داشته های ملت و همت جوانان، صنعتگران و کسبه دچار مشکل نمی شود و این جنگ اقتصادی نیز یک روزی به پایان می رسد.

وی به تشریح راهکار مقابله با دشمنی های علیه ملت ایران پرداخت و گفت: ما باید با حفظ وحدت ملی، وحدت کلمه و پیروی از فرامین، دستورات و منویات مقام معظم رهبری بر این دشمنی ها فائق شویم، در مباحث کلان نیز باید با کمک به دولت شرایطی را فراهم کنیم، تا دولت بتواند بر مشکلات پیروز شود، هرکس جز این و جز مسیری که در نظر رهبری است حرکت کند، آب در آسیاب دشمن می ریزد.

محمودی شاه نشین ادامه داد: همه ما وظیفه داریم، که نگذاریم که مشکلات داخلی و دعواهای سلایق سیاسی سبب ایجاد خللی در تصمیمات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست های کلان کشور شود.

بودجه جذب شده شهریار در سال گذشته ۵ برابر شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی از عملکرد خود در خصوص شهرستان های حوزه انتخابیه پرداخت و گفت: بنده طبق نظر مردم سعی کردم، فرد موثری در شان این مردم در کمیته ها و کارگروه های قانون گذاری باشم، در مباحث یکسان سازی حقوق بازنشستگی لشکری و کشوری، افزایش حقوق فرهنگیان عزیز و مستمری محرومان سعی کردیم موثر باشیم.

نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در شهرستان های شهریار، ملارد و قدس نیز سعی بر ایجاد هم دلی داشتم، گفت: وحدت خوبی بین ۸ امام جمعه، ۳ فرماندار و روسای ادارات در جلسات ماهانه برقرار شده است و از نفاق و درگیری های محلی دور بودیم.

وی با بیان این که در سال ۹۴ مسئولین محلی کم تر از ۵۰ میلیارد تومان برای شهریار جذب کردند، گفت: در سال ۹۵ این مبلغ به ۶۵ میلیارد تومان رسید، خدا را شاکرم که این مبلغ در سال ۹۶ به ۳۳۲ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده رسید، در حال حاضر هیچ روستایی در شهرستان شهریار پیدا نمی کنید، که پروژه عمرانی نداشته باشد، افزایش ۵ برابری ارزش افزوده این شهرستان را از نظر پروژه های عمرانی متحول کرده است.

مترو شهریار به زودی راه اندازی می شود

محمودی شاه نشین گفت: در بخش حمل و نقل پل های شادچای، شهید صیاد شیرازی، تعریض جاده چیتگر و ... با همین بودجه به بهره برداری رسید و اکنون ترافیک کم تری داریم، پیگیر بحث حمل و نقل ریلی هستیم، مطالعات انجام شده، احداث ایستگاه ها به شهرداری ها و مسئولان محلی واگذار و ریل گذاری بر عهده وزارت راه و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و قطارها از محل ارزش افزوده اراضی متعلق به دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: به زودی شاهد راه اندازی مترو شهریار و قطار حومه هستیم.

نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی به بخش بهداشت اشاره کرد و گفت: در ۲ سال گذشته ۴۵ میلیارد تومان جذب پول در بیمارستان امام خمینی(ره) داشتیم، در حالی که در ۲۰ سال گذشته مبلغ جذب شده به ۳ یا ۴ میلیارد تومان نمی رسید، پیشرفت بیمارستان غیر قابل تصور است، این بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی در سال جاری به بهره برداری می رسد.

احداث تونل ۳ کیلومتری انتقال آب از شهر تهران به کشاورزی شهریار

محمودی شاه نشین گفت: اکنون بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده و ۲.۵ میلیارد تومان امکانات در یک سال گذشته به این بیمارستان آورده شده و ساختمان اورژانس در حال احداث است، بخش هتلینگ بیمارستان تامین اجتماعی در حال احداث است.

وی گفت: ۱۲ الی ۱۳ مرکز سلامت در روستاها در یک سال گذشته ساخته و راه اندازی شد، تقاطع غیر هم سطح «چیتگر» به «شهید لشکری» و جاده مخصوص توسط شهرداری تهران شروع شده و سبب کاهش ترافیک می شود، در بحث آب کشاورزی مشکل داشتیم، که شهرداری تهران در حال حاضر با یک تونل ۳ کیلومتری با ۳۷ میلیارد تومان اعتبار در حال انتقال آب به دشت شهریار است، اما گرفتاری های فراوانی در بخش های مختلف باقی مانده است.

نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در تلاش هستیم، که ادارات کل شهرستان های استان تهران در شهریار مستقر شود، گفت: این امر نیاز به حضور مردم در تهران را از بین می برد.