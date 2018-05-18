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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

علوی در جمع خبرنگاران:

حریت و آزادگی از ویژگی‌های بارز مرحوم طباطبایی بود

حریت و آزادگی از ویژگی‌های بارز مرحوم طباطبایی بود

وزیر اطلاعات با بیان اینکه مرحوم طباطبایی انسانی بصیر و ژرف نگر بود که به صورت سطحی به مسائل نگاه نمی‌کرد، گفت: حریت و آزادگی از خصوصیات شخصیتی این عالم مردمی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در حاشیه مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی مرحوم طباطبایی، گفت: وی انسانی بصیر و ژرف نگر بود که به صورت سطحی به مسائل نگاه نمی کرد و همچنین حریت و آزادگی از خصوصیات شخصیتی این عالم مردمی بود.

وی افزود: این شخصیت بزرگوار هرگز فکر نمی‌کرد که بخاطر بیان آنچه را که به او می‌رسد، تریبون و میکروفن را از دست بدهد.

وزیر اطلاعات در پایان تاکید کرد: ایشان روح علمایی داشت و در هر کاری رضای خدا را مدنظر می‌داد، هر چند رضای خدا در قبال بنده خدا نارضایتی ایجاد کند.

کد مطلب 4299702

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