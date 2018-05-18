به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در حاشیه مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی مرحوم طباطبایی، گفت: وی انسانی بصیر و ژرف نگر بود که به صورت سطحی به مسائل نگاه نمی کرد و همچنین حریت و آزادگی از خصوصیات شخصیتی این عالم مردمی بود.



وی افزود: این شخصیت بزرگوار هرگز فکر نمی‌کرد که بخاطر بیان آنچه را که به او می‌رسد، تریبون و میکروفن را از دست بدهد.



وزیر اطلاعات در پایان تاکید کرد: ایشان روح علمایی داشت و در هر کاری رضای خدا را مدنظر می‌داد، هر چند رضای خدا در قبال بنده خدا نارضایتی ایجاد کند.