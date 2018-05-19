پایگاه های اهدای خون گیلان در ماه رمضان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با اشاره به استقبال مردم برای اهدای خون در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: با توجه به نیاز روزانه بیماران، مردم اهدای خون را به زمان خاصی موکول نکنند.

وی با بیان اینکه به علت پایین بودن طول عمر برخی از فرآورده‌های خونی از جمله پلاکت‌ها، انتقال خون نیازمند دریافت خون به صورت مستمر و روزانه است، افزود: مراکز فعال اهدای خون در استان گیلان در ماه مبارک رمضان در استان گیلان فعال هستند.

مدیرکل انتقال خون گیلان با اشاره به فعالیت مرکز اهدای خون پایگاه رشت در دو نوبت صبح و عصر، گفت: این مرکزصبح ها از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ و عصرها نیز از ساعت ۱۹ الی ۲۳:۳۰ برای اهدای خون روزه داران گیلانی فعال است.

وی با بیان اینکه نوبت دهی از طریق سامانه نوبت دهی اینترنتی اهدای خون نیز فعال خواهد بود، خاطرنشان کرد: دیگر مراکز اهدای خون در استان گیلان همه روزه صبح‌ها از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ و عصرها از ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰ مشغول به فعالیت هستند.

مرادی در ادامه با اشاره به اینکه علاوه بر خون به اهدای پلاکت نیز نیاز است، گفت: پایگاه‌های سیار این اداره کل، همزمان با شب‌های قدر در مناطق مختلف استان فعال خواهند بود و افرادی که نذر خون دارند این کار را تنها به شبهای قدر موکول نکنند.

وی یادآور شد: روزه داران در صورت صرف وعده سحری مناسب همراه با مایعات کافی می‌توانند در ساعات اولیه روز با مراجعه به مراکز، خون سالم خود را اهدا کنند.