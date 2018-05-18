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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

در پیامی؛

لاریجانی درگذشت قائم مقام دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت قائم مقام دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان و قائم مقام‌ دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان و قائم مقام‌ دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت جناب آقای حاج محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان و قائم مقام‌ دبیر شورای نگهبان موجب تاسف گردید.

ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم و اعضای شورای محترم نگهبان،   برای ایشان،   رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی.

کد مطلب 4299717
هادی رضایی

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