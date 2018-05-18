به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام محسن هاشمی آمده است:

«انالله و انا الیه راجعون

در نخستین روز از میهمانی خداوند، روح بلند و ملکوتی استاد بزرگ اخلاق و روحانی فروتن و بزرگوار جنوب تهران، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی به ملکوت اعلی پیوست و میهمان پیامبر اکرم (ص) و اجداد طاهرینش شد.

اینجانب به نمایندگی از بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی این ضایعه را به خانواده این مبارز خستگی ناپذیر و مجاهد سرافراز عرصه جهاد اکبر تسلیت می‌گویم.

شجاعت، اخلاص، بصیرت و معنویت او در مجلس شورای اسلامی و عرصه‌های فرهنگی و سیاسی کشور کم نظیر بود و خلاء وجود چنین شخصیت مردمی و ساده‌زیستی برای انقلاب ضایعه‌ای جبران ناپذیر است.

اکنون که روح بیقرار این شخصیت بزرگوار در جوار مرادش خمینی کبیر و یاران او به آرامش رسیده است، از خدا می‌خواهیم به ما نیز توفیق طی این مسیر سخت را عنایت کند.

برای بازماندگان و مردم شهید پرور جنوب شرق تهران که دهه‌های طولانی از فیض حضور آن مرحوم بهره بردند، صبر جمیل و اجر جزیل را از بارگاه الهی آرزو دارم.»