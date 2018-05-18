به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سمینار مشترک در حوزه گفت‌وگوی ادیان با موضوع «حقوق زنان از دیدگاه اسلام و مسیحیت» (۲۵ اردیبهشت‌ماه) با حضور سفیر، رایزن فرهنگی و اعضای سفارت ایران، دبیرکل کلیسای پروتستان اتیویی و جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان به همت رایزنی فرهنگی ایران و با همکاری دانشگاه پروتستان مکانیسوس اتیوپی برگزار شد.

بروک آیله، رییس دانشگاه پروتستان مکانیسوس اتیوپی با بیان سخنانی، گفت: برگزاری این قبیل نشست‌ها، مناظرات علمی را بین پیروان ادیان مختلف تقویت کرده و موجب رشد تفکر صلح در سطح جامعه اتیوپی می‌شود.

سید حسن حیدری، رایزن فرهنگی کشورمان در اتیوپی اظهار کرد: گفت‌وگوهای دینی، مؤثرترین ابزار برای غلبه بر هر گونه افراط‌گرایی دینی است و همچنین، در جهت گسترش عدالت و صلح پایدار، بایستی ضمن بررسی شباهت‎ها و تفاوت‎ها، درک متقابل متفکران مذهبی را تقویت کنیم.

برهانو عافکا، دبیرکل کلیسای پروتستان اتیوپی به عنوان مهمان ویژه این مراسم در سخنانی، برخی از دیدگاه‌های تاریخی و مشترک اسلام و مسیحیت را برشمرد و افزود: امیدوارم این سمینار بتواند درک عملی پیروان دو دین ابراهیمی را از حقوق زن در جامعه افزایش دهد.

خاکپور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با اشاره به یگانگی حقوق زن در ادیان الهی، موضوع اساسی را تحول برداشت‌های ما از مسئله حقوق زن در طول تاریخ دانست.

در ادامه، بخش تخصصی همایش آغاز به کار کرد و دو مقاله علمی از اساتید مسلمان و دو مقاله علمی از اساتید مسیحی ارایه شد.