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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

پیام تسلیت شهردار تهران در پی درگذشت حجت‌الاسلام طباطبایی

پیام تسلیت شهردار تهران در پی درگذشت حجت‌الاسلام طباطبایی

شهردار تهران در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سید محمدعلی افشانی به شرح زیر است: 

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مجاهد پارسا، معلم اخلاق، روحانی با فضیلت حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری و مردم متدین و شریف تهران تسلیت عرض می‌نمایم.

بی‌شک فقدان آن معلم اخلاق که بیش از نیم قرن از زندگی شریف خویش را صرف مجاهدت در مسیر نورانی آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی نمود جبران‌ناپذیر خواهد بود.

روح بلندش شاد و راهش پر رهرو باد.

سید محمدعلی افشانی

شهردار شهر تهران

کد مطلب 4299764

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