به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سید محمدعلی افشانی به شرح زیر است:
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت مجاهد پارسا، معلم اخلاق، روحانی با فضیلت حضرت حجتالاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری و مردم متدین و شریف تهران تسلیت عرض مینمایم.
بیشک فقدان آن معلم اخلاق که بیش از نیم قرن از زندگی شریف خویش را صرف مجاهدت در مسیر نورانی آرمانهای امام و انقلاب اسلامی نمود جبرانناپذیر خواهد بود.
روح بلندش شاد و راهش پر رهرو باد.
سید محمدعلی افشانی
شهردار شهر تهران
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