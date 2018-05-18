به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سید محمدعلی افشانی به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مجاهد پارسا، معلم اخلاق، روحانی با فضیلت حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری و مردم متدین و شریف تهران تسلیت عرض می‌نمایم.

بی‌شک فقدان آن معلم اخلاق که بیش از نیم قرن از زندگی شریف خویش را صرف مجاهدت در مسیر نورانی آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی نمود جبران‌ناپذیر خواهد بود.

روح بلندش شاد و راهش پر رهرو باد.

سید محمدعلی افشانی

شهردار شهر تهران