پسربچه ۴ساله مینابی از دست آدم ربایان رها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، محمد رستمی با بیان این خبر اظهار کرد: به گزارش کلانتری ۱۱مبنی بریک فقره آدم‌ربایی با تلاش مأموران آگاهی میناب و پس از دستور مقام قضایی این امر به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت و گروگان کمتر از ۷۲ ساعت به آغوش گرم خانواده خود بازگشت.

وی افزود: با استفاده از کار اطلاعاتی و پلیسی مشخصات آدم‌ربایان شناسایی و با اخذ دستور دادستان دو اکیپ ویژه از پلیس آگاهی میناب وارد مخفیگاه آدم‌ربایان شدند که در این رابطه سه نفر از آدم‌ربایان شناسایی و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب خاطرنشان کرد: با توجه به شناسایی منزل آدم‌ربایان و تنگ شدن عرصه بر گروگان گیران توسط پلیس آگاهی میناب پسربچه ۴ ساله مینابی کمتر از ۷۲ ساعت به آغوش خانواده خود بازگشت.

وی از شهروندان مینابی خواست مواظب فرزندان و کودکان خود باشند و در صورت هرگونه موارد مشکوک را با شماره تلفن ۱۱۰به پلیس اطلاع دهند.