سهام آسیایی ثابت ماند/دلار بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، با احتیاط سرمایهگذاران در مورد تحولات مذاکرات تجاری آمریکا-چین، سهام آسیایی بدون تغییر باقی ماندند؛ درحالیکه با رسیدن سود اوراق خزانهداری به بالاترین نرخ هفت ساله، دلار به رکورد ۵ ماهه خود نزدیک شد.
سرمایهگذاران پیشبینی میکنند سهام اروپایی با نوسان همراه باشند؛ فوتسی انگلیس ۰.۱ درصد افت میکند، داکس آلمان ۰.۱۳ درصد بالا میرود و کاک فرانسه تغییر زیادی نمیکند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن تغییر چندانی نداشت. این هفته این شاخص ۱ درصد ضرر کرده است.
هانگسنگ هنگکنگ ۰.۱۷ درصد و شاخص شانگهای ۰.۳ درصد رشد کرد. برخی از سرمایهگذاران انتظار دارند در آخرین دور مذاکرات، پکن و واشنگتن به توافقی تجاری دست یابند.
نیکی ژاپن ۰.۳۵ درصد رشد کرد و کوسپی کرهجنوبی ۰.۳ درصد بالا رفت، درحالیکه شاخص سهام استرالیا ۰.۲ درصد افت کرد.
مقامات آمریکایی آگاه اطلاع دادند که برای کمک به کاهش تنشهای تجاری، پکن بستهای به ترامپ پیشنهاد داده است که در آن، کالاهایی آمریکایی برای خرید مطرح شدهاند تا سالیانه ۲۰۰ میلیارد دلار از کسری تجاری آمریکا با چین کاسته شود.
دور دوم مذاکرات تجاری بین مقامات ارشد دولت ترامپ و همتایان چینی آنها، از روز پنجشنبه آغاز به کار کرده است و هدف آن، کاستن از مازاد تجاری چین با آمریکا و حفاظت از مالکیت معنوی داراییها است.
در بازار ارز شاخص دلار در برابر سبد ارزهای مهم جهان در نرخ ۹۳.۴۷۳ ثابت ماند. دلار روز پنجشنبه تا رکورد ۵ ماهه ۹۳.۶۳۲ هم بالا رفته بود.
دلار به سود خود که از معاملات دیشب آغاز شده بود، ادامه داد و رکورد ۱۱۱.۰۰۵ ین دست یافت که بالاترین نرخ آن از اواخر ژانویه تا کنون است. این هفت دلار ۱.۴ درصد در برابر ین رشد کرده است.
نظر شما