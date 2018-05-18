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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام:

۵۰۰ طرح اشتغال روستایی در ایلام به بانک های عامل معرفی شد

۵۰۰ طرح اشتغال روستایی در ایلام به بانک های عامل معرفی شد

ایلام-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: ۵۰۰ طرح اشتغال روستایی در ایلام به بانک های عامل معرفی شده است.

شرکالله شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۸ هزار نفر در سامانه کارا برای دریافت وام کارآفرینی روستایی ثبت نام کرده اند.

وی از ثب تنام متقاضیان اجرای طرح های تولیدی در قالب طرح های توسعه روستایی و اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: بر اساس آمارها شهرستان های چرداول و سیروان به ترتیب بیشترین و کمترین متقاضی ثبت نام شده را در سامانه کارا دارند.

 شیرخانی دبیر شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان از ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی استان در قالب طرح توسعه روستایی خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ طرح با اعتبار ۹۱ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.

کد مطلب 4299790

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