۵۰۰ طرح اشتغال روستایی در ایلام به بانک های عامل معرفی شد

شرکالله شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۸ هزار نفر در سامانه کارا برای دریافت وام کارآفرینی روستایی ثبت نام کرده اند.

وی از ثب تنام متقاضیان اجرای طرح های تولیدی در قالب طرح های توسعه روستایی و اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: بر اساس آمارها شهرستان های چرداول و سیروان به ترتیب بیشترین و کمترین متقاضی ثبت نام شده را در سامانه کارا دارند.

شیرخانی دبیر شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان از ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی استان در قالب طرح توسعه روستایی خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ طرح با اعتبار ۹۱ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.