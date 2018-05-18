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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

در نشست ویژه شورای حقوق‌بشر؛

رعد الحسین: اسرائیل ساکنان غزه را در یک منطقه سمی حبس کرده است

رعد الحسین: اسرائیل ساکنان غزه را در یک منطقه سمی حبس کرده است

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه شورای حقوق‌بشر اعلام کرد: اسرائیل ساکنان نوار غزه را از بدو تولد تا زمان مرگ در یک منطقه سمی حبس کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه با محکوم کردن رفتار خشونت بار رژیم صهیونیستی با فلسطینیان در نوار غزه اعلام کرد: اسرائیل ۱.۹ میلیون فلسطینی ساکن در نوار غزه را از بدو تولد تا زمان مرگ در یک منطقه سمی کثیف درون قفس کرده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه شورای حقوق بشر این سازمان ادامه داد: پاسخ اسرائیل به تظاهرات مردم غزه به طور کامل نابرابر و نامناسب بود.

این در حالیست که وی چندی پیش نیز کشتار تعداد زیادی از مردم و زخمی شدن صدها نفر از آن ها با گلوله های جنگی اسرائیل حیرت آور دانسته و اعلام کرده بود که این خشونت ها باید متوقف شوند.

گفتنی است، تظاهرات بازگشت از سوی شهروندان فلسطینی علیرغم شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از فلسطینی ها در درگیری با نظامیان صهیونیستی برگزار شد.

کد مطلب 4299801

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