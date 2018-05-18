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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

کمیسیون اروپا:

گام هایی برای حفظ منافع شرکت‌های اروپایی در ایران برمی‌داریم

گام هایی برای حفظ منافع شرکت‌های اروپایی در ایران برمی‌داریم

کمیسیون اروپا اعلام کرد: در حال برداشتن گام هایی برای حفظ منافع شرکت های اروپایی در ایران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ه نقل از اسپوتنیک، کمیسیون اروپا امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: در حال برداشتن گام هایی برای حفظ منافع شرکت های اروپایی در ایران هستیم.

کمیسیون اروپا در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر در این باره اعلام کرد: برآنیم تا از منافع شرکت های اروپایی سرمایه گذاری کننده در ایران حمایت کنیم.

در ادامه این توئیت آمده است: اروپا به تداوم کامل و مؤثر اجرای برجام متعهد است.

گفتنی است که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشته در گردهمایی خود در صوفیه درباره توافق هسته ای ایران گفتگو و تبادل نظر کنند.

بر این اساس رهبران اروپایی در نشست مذکور اعلام کرند که در خصوص اتخاذ تصمیمی برای حمایت از برجام و جلوگیری از تضعیف آن به توافق رسیده اند.

کد مطلب 4299804

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