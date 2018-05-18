افزایش تدریجی دما برای بیشتر مناطق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احد وظیفه با بیان اینکه بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز - ۲۸ اردیبهشت ماه بارش پراکنده و وزش باد و رعد و برق در برخی نقاط شمال شرق، شرق و جنوب شرق، زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات البرز پیش بینی می‌شود، گفت: در ارتفاعات مرکزی کرمان، رگبار باران شدت بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: امروز برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور بویژه زابل وزش باد شدید و گردوخاک خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در استان‌های واقع در زاگرس مرکزی و جنوبی رشد ابر و رگبار پراکنده باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود، گفت: روز یکشنبه نیز در جنوب کرمان، شمال هرمزگان و شرق فارس رشد ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد و از بعدازظهر این روز در برخی مناطق شمال غرب کشور نیز رگبار پراکنده باران با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

وظیفه افزود: در سایر مناطق کشور طی سه روز آینده جو نسبتا پایدار بوده و روند تدریجی افزایش دما در حدود دو تا چهار درجه در غالب مناطق کشور پیش بینی می شود. امروز بخش‌های شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود.

به گفته وی، امروز دمای هوای تهران بین ۱۴ تا ۲۴ درجه سانتیگراد، فردا بین ۱۵ تا ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا بین ۱۷ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.