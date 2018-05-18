تشکیل جبهه مقاومت نشان از هوشیاری ملت مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با بیان اینکه آنچه که باعث شده است امروز شاهد تشکیل جبهه‌های مقاومت در منطقه هستیم که همگی نشان از هوشیاری مردم منطقه و ملت مسلمان در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام است، افزود: این مقاومت همواره تداوم داشته و اجازه نخواهد داد تا دشمنان اسلام بر ملت مسلمان تسلط یابند.

وی با اشاره به روند برجام در روزهای اخیر، بدعهدی‌های آمریکا را مقوله‌ای ثابت شده برای ملت ایران و همه دنیا دانست و تصریح کرد: بی‌شک آمریکا نه تنها در خصوص برجام، بلکه در همه زمینه‌ها ثابت کرده است که قابل اعتماد نیست و نباید به آن اعتماد کنیم، به خصوص در قضیه خروج آمریکا از برجام، چهره پلید آمریکا بیش از پیش برای ملت ایران آشکار شد.

خاتمی در ادامه به در پیش بودن سال‌روز آزادسازی خرمشهر اشاره و اظهار کرد: بی‌شک فتح خرمشهر را که با عملیات بیت‌المقدس در سال ۶۱ محقق شد، باید فتح‌الفتوح نام‌گذاری کنیم؛ چرا که این اتفاق میمون به واسطه روح مقاومت و ایستادگی رخ داد و برکات زیادی با خود به همراه داشت که یکی از مهم‌ترین برکات فتح خرمشهر، نهادینه شدن مقوله مقاومت در دنیا بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه یکی از اندیشه‌های ناب امام راحل، تشکیل بسیج مردمی در منطقه و کشورهای مختلف اسلامی بود، ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین و والاترین اهداف تشکیل بسیج مردمی، مقاومت در برابر دشمنان اسلام و نقش بر آب کردن توطئه‌های استکبار جهانی است که نمونه‌های بارز آن را امروز در کشورهای همسایه به عینه می‌بینیم.