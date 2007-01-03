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۱۳ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۱۹

وزیر دفاع در منطقه شلمچه :

بیش از 16 هزار هکتار از اراضی آلوده به مین استان خوزستان پاکسازی می شود

بیش از 16 هزار هکتار از اراضی آلوده به مین استان خوزستان پاکسازی می شود

سردار سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به همراه هیات دولت به استان خوزستان سفر کرده است، صبح امروز با حضور در منطقه مرزی شلمچه از نزدیک روند پاکسازی میادین مین این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ، در جریان این بازدید که فرماندهان ارشد نظامی استان وی را همراهی می کردند سردار نجار اظهار داشت: با حمایت های موثر و ویژه ریاست جمهور و هماهنگی بسیار مطلوبی که با مدیریت وزارت دفاع میان نیروهای مسلح و سازمان های غیردولتی ایجاد شده، پاکسازی میادین مین در استانهای مرزی بویژه در استان خوزستان از سرعت و دقت مطلوبی برخوردار شده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مین زدایی با بیان اینکه از مجموع چهار میلیون و 200 هزار هکتار اراضی آلوده به مین و گلوگاه های عمل نشده در کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، یک میلیون و پانصد هزار هکتار آن در اراضی استان خوزستان می باشد گفت: تا پایان سال 84 یک میلیون و شصت و چهار هزار و پانصد و شصت و نه هکتار از این اراضی پاکسازی شده و هنوز چهارصد و سی و پنج هزار و چهارصد و سی و یک هکتار از این اراضی باقی مانده است.

وزیر دفاع در ادامه افزود: از ابتدای سال 85 نیز، تلاش گسترده ای برای سرعت بخشیدن به پاکسازی میادین مین و گلوگاههای عمل نشده در استان خوزستان صورت گرفته است که تا پایان آذرماه سال جاری چهارهزار و هفتصد هکتار از این اراضی پاکسازی و انشاءالله تا پایان سال این رقم به شانزده هزار و دویست و سی و هشت هکتار خواهد رسید.

سردار نجار با قدردانی از فرماندهان و کارکنان فداکار و جان برکف نیروی زمینی ارتش ، نیروی زمینی سپاه، استانداری و فرمانداری های استان خوزستان و شرکت های خصوصی فعال در امر پاکسازی میادین مین تلاش آنان را اقدامی  خداپسندانه، انسان دوستانه و گامی بزرگ در ایجاد امنیت پایدار و آرامش روانی جامعه و بستر سازی برای توسعه استانهای مرزی ذکر کرد.

وزیر دفاع در پایان گفت: مرکز مین زدایی کشور وابسته به وزارت دفاع در راستای حل معضل مین در استان خوزستان برنامه پنج ساله ای را تدوین و ابلاغ کرده است که بر اساس آن تا پایان شهریور 89 پاکسازی میادین مین و گلوگاههای عمل نشده در این استان به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 429981

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