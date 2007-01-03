بیش از 16 هزار هکتار از اراضی آلوده به مین استان خوزستان پاکسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ، در جریان این بازدید که فرماندهان ارشد نظامی استان وی را همراهی می کردند سردار نجار اظهار داشت: با حمایت های موثر و ویژه ریاست جمهور و هماهنگی بسیار مطلوبی که با مدیریت وزارت دفاع میان نیروهای مسلح و سازمان های غیردولتی ایجاد شده، پاکسازی میادین مین در استانهای مرزی بویژه در استان خوزستان از سرعت و دقت مطلوبی برخوردار شده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مین زدایی با بیان اینکه از مجموع چهار میلیون و 200 هزار هکتار اراضی آلوده به مین و گلوگاه های عمل نشده در کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، یک میلیون و پانصد هزار هکتار آن در اراضی استان خوزستان می باشد گفت: تا پایان سال 84 یک میلیون و شصت و چهار هزار و پانصد و شصت و نه هکتار از این اراضی پاکسازی شده و هنوز چهارصد و سی و پنج هزار و چهارصد و سی و یک هکتار از این اراضی باقی مانده است.

وزیر دفاع در ادامه افزود: از ابتدای سال 85 نیز، تلاش گسترده ای برای سرعت بخشیدن به پاکسازی میادین مین و گلوگاههای عمل نشده در استان خوزستان صورت گرفته است که تا پایان آذرماه سال جاری چهارهزار و هفتصد هکتار از این اراضی پاکسازی و انشاءالله تا پایان سال این رقم به شانزده هزار و دویست و سی و هشت هکتار خواهد رسید.

سردار نجار با قدردانی از فرماندهان و کارکنان فداکار و جان برکف نیروی زمینی ارتش ، نیروی زمینی سپاه، استانداری و فرمانداری های استان خوزستان و شرکت های خصوصی فعال در امر پاکسازی میادین مین تلاش آنان را اقدامی خداپسندانه، انسان دوستانه و گامی بزرگ در ایجاد امنیت پایدار و آرامش روانی جامعه و بستر سازی برای توسعه استانهای مرزی ذکر کرد.

وزیر دفاع در پایان گفت: مرکز مین زدایی کشور وابسته به وزارت دفاع در راستای حل معضل مین در استان خوزستان برنامه پنج ساله ای را تدوین و ابلاغ کرده است که بر اساس آن تا پایان شهریور 89 پاکسازی میادین مین و گلوگاههای عمل نشده در این استان به اتمام خواهد رسید.