نایب قهرمانی تیم کشتی آزاد نیروهای مسلح ایران در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی با اعلام این خبر گفت: تیم کشتی آزاد نیروهای مسلح ایران در مصافی نفسگیر با دیگر کشتیگیران ارتشهای جهان با کسب دو مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز نایب قهرمان کشتی ارتشهای جهان شد.
وی ادامه داد: مسابقات کشتی ارتشهای جهان هر ساله در یکی از کشورها برگزار میشود و امسال به میزبانی روسیه در ورزشگاه سسکای مسکو این رقابتها برگزار شد که کشتیگیران کشورمان گل کاشتند و غیرتمندانه کشتی گرفتند.
رئیس هیات کشتی نیروهای مسلح نقدی هم بر برگزاری مسابقات در کشور میزبان زد و اظهار داشت: اساسا کشتی در کشور میزبان بسیار سخت است؛ چون هم باید با کشتیگیر حریف مبارزه کرد و هم با داور! و هم با هیات ژوری و البته دستاندرکاران مسابقه که همه و همه به نفع میزبان تمام میشود.
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