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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

سردار منتظرالمهدی خبر داد:

نایب قهرمانی تیم کشتی آزاد نیروهای مسلح ایران در روسیه

نایب قهرمانی تیم کشتی آزاد نیروهای مسلح ایران در روسیه

رئیس هیات کشتی نیروهای مسلح از نایب قهرمانی تیم کشتی ایران در کشور روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سردار سعید منتظرالمهدی با اعلام این خبر گفت: تیم کشتی آزاد نیروهای مسلح ایران در مصافی نفس‌گیر با دیگر کشتی‌گیران ارتش‌های جهان با کسب دو مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز نایب قهرمان کشتی ارتش‌های جهان شد.

وی ادامه داد: مسابقات کشتی ارتش‌های جهان هر ساله در یکی از کشورها برگزار می‌شود و امسال به میزبانی روسیه در ورزشگاه سسکای مسکو این رقابت‌ها برگزار شد که کشتی‌گیران کشورمان گل کاشتند و غیرتمندانه کشتی گرفتند.

رئیس هیات کشتی نیروهای مسلح نقدی هم بر برگزاری مسابقات در کشور میزبان زد و اظهار داشت: اساسا کشتی در کشور میزبان بسیار سخت است؛ چون هم باید با کشتی‌گیر حریف مبارزه کرد و هم با داور! و هم با هیات ژوری و البته دست‌اندرکاران مسابقه که همه و همه به نفع میزبان تمام می‌شود.

کد مطلب 4299813

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