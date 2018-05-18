«کافه پولشری» الهام پاوه نژاد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کافه پولشری» نوشته آلن وتز که توسط اصغر نوری ترجمه شده است داستان زنی را روایت می کند که به تنهایی کافه ای را راه اندازی می کند. الهام پاوه نژاد علاوه بر کارگردانی، بازیگر این اثر نمایشی نیز است.

این نمایش از شامگاه پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت و با حضور حسن فتحی، امرحسین رستمی، گلاره عباسی، کمند امیرسلیمانی و با حضور مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر در پردیس تئاتر شهرزاد افتتاح شد.

«کافه پولشری» با آغاز ماه رمضان هر شب ساعت ۲۲ در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می رود و در هر اجرا میزبان چهره های هنری خواهد بود که به همراه مخاطبان به تماشای این اثر می نشینند.

گلناز گلشن طراح لباس، سارا اسکندری طراح گریم، علی بوستان انتخاب موسیقی و گرافیک، سید فرشاد هاشمی مدیر تولید، سروناز نانکلی برنامه ریز و دستیار کارگردان، امیرعلی نانکلی مدیر صحنه، ایلیا شمس مدیر تبلیغات، آزیتا سمناک عکاس و رضا موسوی سازنده تیزر نمایش «کافه پولشری» هستند.