مسابقات دوچرخه سواری«جام رمضان»در شهرستان رودسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات دوچرخه سواری «جام رمضان» در کلاچای شهرستان رودسر برگزار شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان کلاچای درحاشیه برگزاری مسابقات دوچرخه سواری «جام رمضان» در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: ٤٠ دوچرخه سوار در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان در این رقابت شرکت کردند.

نورالله حسین پور افزود: در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم هر رده سنی علاوه بر لوح تقدیر و حکم قهرمانی، جوایزی اهدا شد.

وی با بیان اینکه توسعه، ترویج و نهادینه کردن این رشته ورزشی در بین آحاد جامعه به ویژه نسل جوان از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات بود، گفت: در تابستان سال جاری نیز مسابقات دوچرخه سواری به صورت سازمان یافته تر برگزار می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان کلاچای با اشاره به ساماندهی ۶۰ دوچرخه سوار در این بخش، خاطرنشان کرد: شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های این بخش در این رشته ورزشی و به فعلیت در آوردن آن یکی دیگر از برنامه های این اداره است.