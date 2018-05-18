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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

مسابقات دوچرخه سواری«جام رمضان»در شهرستان رودسر برگزار شد

مسابقات دوچرخه سواری«جام رمضان»در شهرستان رودسر برگزار شد

رودسر-نخستین دوره مسابقات دوچرخه سواری «جام رمضان» در کلاچای شهرستان رودسر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات دوچرخه سواری «جام رمضان» در کلاچای شهرستان رودسر برگزار شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان کلاچای درحاشیه برگزاری مسابقات دوچرخه سواری «جام رمضان» در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: ٤٠ دوچرخه سوار در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان،   نوجوانان و جوانان در این رقابت شرکت کردند.

نورالله حسین پور افزود: در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم هر رده سنی علاوه بر لوح تقدیر و حکم قهرمانی، جوایزی اهدا شد.

وی با بیان اینکه توسعه، ترویج و نهادینه کردن این رشته ورزشی در بین آحاد جامعه به ویژه نسل جوان از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات بود، گفت: در تابستان سال جاری نیز مسابقات دوچرخه سواری به صورت سازمان یافته تر برگزار می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان کلاچای با اشاره به ساماندهی ۶۰ دوچرخه سوار در این بخش، خاطرنشان کرد: شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های این بخش در این رشته ورزشی و به فعلیت در آوردن آن یکی دیگر از برنامه های این اداره است.

کد مطلب 4299817

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