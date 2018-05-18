ترامپ دنبال ایران هراسی در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نور مفیدی، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان گرگان، با اشاره به آخرین خطبه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه اظهار کرد: امام علی (ع) می‌فرمایند پیامبر تمام جاهلیت زمان را از بین برد و طرحی نو برای زندگی برانداخت اما با رفتن ایشان از دنیا این جاهلیت مجدداً برگشت.

وی افزود: بعد از پیامبر جاهلیت با ظاهری اسلامی در بین مردم رواج پیدا کرد که این باعث گلایه‌مندی امیر المومنین(ع) شد.

امام‌جمعه گرگان گفت: حضرت علی (ع) آن زندگی را که گرفتار حاکمان بنی‌امیه شده بود ترد کرد و فرمود کسانی که در جنگ صفین به شهادت رسیدند ضرر نکردند چراکه آن‌ها به دیدار خداوند رفتند و بهترین پاداش برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

وی در خطبه دوم در خصوص ماه مبارک رمضان نکاتی را طرح و تصریح کرد: در این ماه باید از موقعیت ایجاد شده حداکثر استفاده را کرد چراکه نعمت‌های بسیار فروانی در این ماه وجود دارد.

آیت‌الله نور مفیدی اظهار کرد: دل‌ها هم همچون لباس و خانه چرک می‌شوند و باید همان‌گونه که پیامبر دستور دادند استغفار کرد.

وی افزود: پیامبر می‌فرماید برای اینکه پرده گناه را از روی دلمان کنار بزنیم باید در شبانه‌روز ۷۰ بار بر در خانه خداوند متعال استغفار کنیم.

اعتراف به گناه خود باعث قرب می‌شود

امام‌جمعه گرگان بابیان اینکه خدا در دل انسان‌ها تجلی پیدا می‌کند و خود را نشان می‌دهد، گفت: با فرارسیدن مناسبت‌های مختلف همچون ماه رمضان باید قدر آن را بدانیم و تکلیف خودمان را با خداوند روشن کنیم.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین فلسفه امامت این است که تابلو زندگی امیرالمؤمنین را نگاه کرد و خود را در مقابل این تابلو مقایسه کنیم.

آیت‌الله نور مفیدی با بیان اینکه استغفار در سحر را نباید فراموش کرد، اظهار کرد: بندگان خوب خدا برای اینکه به مقام محبوب برسند در سحرگاهان استغفار می‌کنند.

وی تصریح کرد: خداوند در مقابل بندگانی که انفاق می‌کنند و نماز شب می‌خوانند بهترین نعمت‌ها را در نظر خواهد گرفت.

امام‌جمعه گرگان گفت: اعتراف به گناه خود باعث قرب می‌شود و انسان را به خداوند نزدیک‌تر خواهد کرد.

وی در ادامه با یادآوری خروج ترامپ از برجام، افزود: ترامپ با ارسال نامه‌ای به شیوخ منطقه سعی کرده ایران هراسی را در منطقه ایجاد کند و وعده‌هایی را داد که آن‌ها هم همچون یک برده ذلیل تمام هستی را وابسته به آن‌ها می‌دانند.

وی تصریح کرد: کشورهای منطقه به‌جایی اینکه به مردم خود اتکا کنند به آمریکا تکیه کردند و باید بدانند اگر امنیت می‌خواهند باید در داخل منطقه تأمین شود.