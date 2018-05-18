لزوم اتخاذ سیاست های تشویقی مسئولان برای افزایش نرخ رشد جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان، اظهار کرد: این ماه ماه مهمانی خداوند بوده و براساس روایات بیان شده از سوی پیامبرگرامی اسلام(ص) ماه رمضان، ماه سوزاندن گناهان است.

افزایش اراده در انسان ها یکی از آثار فردی روزه داری

وی با بیان اینکه مومنان باید از این فرصت معنوی نهایت استفاده را برای پاک کردن گناهان، افزایش صبر، رسیدن به تقوای الهی ببرند، افزود: مومنانی که به اعمال این ماه عمل کنند از آثار و برکات فردی و اجتماعی این ماه بهره مند می شوند.

امام جمعه رشت در ادامه به برخی آثار فردی و اجتماعی روزه گرفتن نیز اشاره کرد و گفت: افزایش اراده در انسان ها در هنگام روزه داری یکی از مهم ترین آثار فردی روزه است که در زندگی فردی و حتی اجتماعی برای رسیدن به هدف انسان را یاری می کند.

وی با بیان اینکه یادآوری معاد و زندگی بعد از مرگ یکی دیگر از آثار روزه داری است، خاطرنشان کرد: امروز با بروز ناهنجاری های بسیار اجتماعی به این نتیجه می رسیم که علت اصلی بروز این ناهنجاری ها عدم وجود باور صحیح درباره معاد و زندگی بعداز مرگ است.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه تأکیدکرد: یکی دیگر از مهم ترین آثار اجتماعی روزه داری که هرساله از سوی نیروی انتظامی بیان می شود کاهش ناهنجاری های اجتماعی و بزه و جرم است.

رهبری خط قرمز نظام و ملت

وی همچنین در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از برجام، افزود: رئیس جمهور آمریکا قبل از خروج از برجام بارها در صحبت هایی خواستار بازدید از مراکز نظامی ایران شد و مدعی بود که جمهوری اسلامی ایران هنوز به دنبال ساخت سلاح هسته ای است که مقام معظم رهبری پاسخ کوبنده ای به وی داد.

آیت الله فلاحتی به برخی نوشته ها و سخنان از سوی برخی از سیاسیون نیز اشاره کرد و گفت: اینان تصور می کنند ملت متوجه اعتراض آنها به مقام معظم رهبری نمی شود این درحالی است که ولایت فقیه و رهبری خط قرمز نظام و ملت است.

وی با بیان اینکه در طول سال های بعداز پیروزی انقلاب اسلامی همیشه و در صحنه های حساس شاهد پشتیباتی ملت از نظام، رهبری و آرمان های انقلاب بوده ایم، اظهار کرد: اگر برخی متصورند که ملت ایران چیزی را نمی دانند سخت در اشتباه هستند زیرا ملت بزرگ ایران در بسیاری از موارد از مسئولان نیز جلوتر گام برمیدارند.

امام جمعه رشت با اشاره به روز ملی جمعیت و نرخ پایین رشد جمعیت در کشور به ویژه استان گیلان، خاطرنشان کرد: عدم رشد جمعیت در خور شأن ایران و استان گیلان نبوده زیرا عدم رشد جمعیت در آینده مشکلاتی را در حوزه های مختلف برای کشور و استان به وجود می آورد.

به گفته آیت الله فلاحتی مسئولان امر باید در راستا افزایش نرخ جمعیت و ازدیاد نسل از سیاست های تشویقی برای خانواده ها و ترغیب آنها به فرزندآوری استفاده کنند.

وی همچنین به سوم خردادماه روز مقاومت ملی و سالروز آزادسازی خرمشهر نیز اشاره کرد و گفت: به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خرمشهر را خدا آزاد کرد و این پیروزی به واسطه یاری و امداهای غیبی از سوی خداوند متعال به دست آمد.