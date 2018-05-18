موضع اروپا در مورد برجام طلبکارانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یحیی صالح نیا در خطبه های نماز جمعه کن با بیان اینکه یک کار آسان انسان ، ورع از محارم است یعنی انسان مومن دور گناه را خط کشیده و وارداین حریم گناه نشود، اظهار داشت: انسانهای مومن باید مثل اولیاء الهی رفتار کنند.

صالح نیا در ادامه ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان افزود: عزیزان ما نباید در افطاری دادن ها سخت گیری کرده تا افطاری ها ساده و مهمانی ها زیاد شود لازم است که مثل اهل بیت و مولود این ماه سفره دار باشیم.

وی درادامه با اشاره به برجام گفت: ما بسیاری از،کالاها را وارد،میکردیم و این سوال مطرح است،که آیا واردات گسترده بذر و اسپرم تروریسم بیولوژیک نیست؟ آیا این مورد عجیب نیست که این بذرها عقیم هستند و دانه تولید نمی کنند و ما باید مجددا بذر وارد کنیم؟

وی خطاب به دولتمردان گفت: آیا سطح ما این است که باید قزل الا که معدنش در ایران است را از امریکا وارد نماییم! کجایند تولیدکنندگان با غیرت؟ کجایند دانشجویان انقلابی که درمورد این مسایل موضع گیری نمایند.

امام جمعه کن گفت: آیا اروپائی ها که چند هفته پیش بواسطه ۲ تغییر تعرفه بلافاصله به آمریکا رفتند، می‌توانند در برابر محرومیّت در همکاری‌های گسترده تجاری با آمریکا دوام بیاورند؟

وی گفت: اروپائی ها پیوسته می گویند اوّلا ایران باید در برجام بماند و ثانیا باید در مورد سایر نگرانی‌های آمریکا صحبت کنند، و این نشان می دهد که موضع اروپائیها طلبکارانه است.

صالح نیا گفت:اروپایی هایی که بعد از توافق هسته ای سرمایه گذاری مؤثّری در داخل ایران انجام نداده اند وبعد از خروج آمریکا این کار را خواهند کرد.

امام جمعه کن خطاب به مجلس شورای اسلامی گفت: چرا مجلس شورای به اصطلاح اسلامی مسئولی را که فقط برای رأی آوردن گفت تحریم های هسته ای برداشته شد و در چهارسال آینده تحریم های غیرهسته ای را هم برخواهیم داشت برای ادای توضیحات احضار نمی نماید؟ وچرا امضای یک آمریکایی را تضمین تلقی کردید؟

وی افزود: الان دلسوزان شما و کشور می گویند در مذاکرات باید حداقل این موارد مشخص شوند، شرکت‌ها، بانک ها و دولت‌های اروپایی عملا تحریم ها راکنارگذاشته وتضمین به آینده موکول نگردد.

خطیب جمعه کن اظهار داشت: اروپا نه تنها بانک ها و شرکت ها را به تجارت با ایران تشویق نموده بلکه باید جریمه‌های شرکت ها را نیز تقبل نماید و هیچ پیش شرط دیگری مطرح نگردد.

صالح نیا در‍ پایان بیان داشت: از برادران و خواهران بزرگوار در قرارگاه فرهنگی عمّار به خاطر کارهای بسیار خوب در زمینۀ تحکیم بنیان خانواده، اشتغال زایی و حمایت از کالای ایرانی و حجاب و عفاف تشکر می کنیم در حالی که این عزیزان مشغول توزیع چادر با کیفیّت و ارزان ایرانی هستند از خیّرین نیز می خواهیم که حمایت های لازم را از این مجموعه داشته باشند.