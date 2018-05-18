اجرای طرح ضیافت الهی در طبس/۴۴موقوفه با نیت افطاری روزه داران است

حجت الاسلام دادخدا خدایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: درحوزه اوقافی طبس بیش از ۸۰۰ موقوفه و دو هزار و ۴۲۲ رقبه وجود دارد.

وی ادامه داد: از این تعداد۴۴فقره موقوفه جهت افطاری، اطعام و تعداد ۴۹ فقره موقوفه جهت برگزاری محافل انس باقرآن، تلاوت و قرائت قرآن است.

وی بیان داشت: ماه رمضان فرصتی ارزشمند برای عمل به واجبات و ترک محرمات است که امیدواریم همه از این فرصت الهی نهایت بهره را ببریم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس با بیان اینکه هرکس به اندازه لیاقت معنوی و ظرفیت معرفتی خود از برکات این ماه بهره می‌برد، گفت: همه با حضور در مساجد، تکایا و امام‌زادگان از فرصت‌های معنوی، معرفتی و استثنایی ماه رمضان بهره‌گیری کنند.

حجت الاسلام خدایی یکی از برنامه‌های اوقاف در ایام ماه مبارک رمضان را اجرای نیات واقفین در قالب «طرح افطاری ساده» به عموم مردم، زائران و روزه‌داران دانست و افزود: این طرح در امام‌زادگان و بقاع متبرکه مجری طرح ضیافت الهی برنامه ریزی لازم شده است.

وی با اشاره به«طرح افطاری ساده» با هدف اجرای امینانه نیت واقف و از محل موقوفات مرتبط با اطعام‌دهی به روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، گفت: اجرای نیت عزاداری وافطاری از همین نیات خیر است که در این شب های پر خیر و برکت به آن عمل می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس تصریح کرد: مراسم افطاری یکی از سنت های خوبی که در ماه مبارک رمضان در بین مؤمنان رایج است و ریشه در ایمان مردم دارد، که این مهم موجب انس و الفت، تجدید دیدارها، پیوند ارحام، انفاق و ترویج خوبی ها و دوستی‌ها می شود.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: افطاری دادن عبادت است و اولین شرط پذیرفته شدن هر عبادتی هم داشتن قصد قربت، قربت به خداوند است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ برپایی سفره‌های افطاری ساده در جامعه باید رواج پیداکند، گفت: این درحالی است که افراد نیازمند در جامعه نیز بسیار است و این امر باید فرهنگ سازی شود تا سفره های افطار برپا شده بیشتر برای این افراد باشد.

به گفته وی برپایی سفره‌های افطار برای افراد نیازمند ارزش و ثوابی بیش از برپا کردن سفره‌ها افطار برای افرادی دارد که از توانایی مالی برخوردار هستند.