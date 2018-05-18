دولت بر توان داخلی کشور و نیروی انسانی متخصص تکیه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه های نماز عبادی سیاسی اولین جمعه ماه مبارک رمضان در مصلای امام خمینی(ره) شهرستان خمین، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار ارزشمند برای مناجات خالصانه با پروردگار و ترک معصیت است.

وی ادامه داد: در این ماه وظیفه همگانی است که با منکرات در جامعه برخورد جدی و منطقی شود و نباید به این مساله بی تفاوت بود، باید تذکر داده شود.

امام جمعه خمین ادامه داد: رواج بدحجابی و کشف حجاب یکی از مهمترین منکرات در جامعه و از خواسته های اصلی دشمن است که باید با برخورد قاطع و منطقی از آن جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به روز بهره وری، بیان کرد: دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان، هزینه های تولید را در راستای رسیدن به بهره وری مطلوب کاهش دهد.

وی افزود: تولید کنندگان نیز باید تولید کالای با کیفیت را مدنظر قرار دهند و در این زمینه استفاده بهینه از زمان نقش اساسی ایفا می کند. مردم نیز با حمایت از کالای ایرانی انگیزه تولید را در تولیدکنندگان افزایش دهند.

امام جمعه خمین در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به بحث برجام، اظهار کرد: دولت گذشته و فعلی بر مذاکره با آمریکا اصرار داشت، ولی مقام معظم رهبری از همان ابتدا موافق این مذاکره نبود.

حسینی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند اگر آمریکا از برجام خارج شود ما آن را آتش می زنیم و باید در مقابله با قدرت های جهان تحت فرمان ولی فقیه و امر رهبری بود.

وی ادامه داد: مذاکره با اروپاییان و دیگر طرف های برجام نیز بدون فایده و غیرقابل اعتماد است و دولت باید تکیه بر توان داخلی و سرمایه نیروی انسانی متخصص در داخل کشور، رفع مشکلات کنونی را مد نظر قرار دهد.

امام جمعه خمین خاطر نشان کرد: در طول چهل سال انقلاب اسلامی، کشور ایران به دستاوردهای بسیاری رسیده و با پشتیبانی مردم و مقام معظم رهبری مشکلات را پشت سر گذاشته، به طوری که قدرت های امروز جهان مانند اسراییل و آمریکا در مقابله با ایران احساس هراس دارند.