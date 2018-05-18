به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمنتصر هاشمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چمران با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی بی‌بدیل برای رسیدن و تحصیل تقوای الهی است و از دست دادن این فرصت به تعبیر روایات حسرت و غصه‌ای غیر قابل جبران خواهد بود.

وی به فاجعه انسانی و کشت و کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: سکوت سازمان بین‌الملل و حقوق بشری که برای یک حیوان‌آزاری فریادش بلند می‌شود مایه ننگ و تأسف است. آیا کودک و زنی که برای حمایت از خاک وطنشان و قبله اول مسلمانان دفاع می‌کنند به خاک و خون کشیده می‌شوند مستحق حمایت نیستند. این یک بی‌آبرویی بزرگ برای مدعیان حقوق بشر است.

خطیب جمعه شهر چمران تصریح کرد: رژیم جعلی صهیونیستی دشمن اصلی مسلمانان بداند این خون‌های مقدس، ملت مظلوم فلسطین را یکپارچه خواهد کرد و نصرت الهی همراه آنان خواهد بود و به تعبیر مقام معظم رهبری آزادی فلسطین سنت الهی است نه آمریکا و نه بزرگتر از آن در مقابل سنت الهی هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

وی ادامه داد: ملت فلسطین برعکس بعضی از دولتمردانش دشمن اصلی را شناخته و می‌داند سفارت آمریکا و خانه‌های غاصبانه رژیم جعلی خانه‌های عنکبوتی است که با مقاومت آنان به زودی از بین خواهد رفت.

هاشمی خاطرنشان کرد: مردم مقاوم فلسطین در پیروزی سوریه نیز سهیم هستند. در دمشق در کنار حرم مطهر حضرت زینب اردوگاهی قرار دارد که تکفیری‌ها برای ورود به حرم می‌خواستند فلسطینی‌ها را وادار کنند تا از طریق این اردوگاه به اهداف خود برسند اما آنها با ایستادگی که کردند و با تقدیم ۱۲۰ شهید اجازه این کار را ندادند و به تعبیر نماینده ولی فقیه در سوریه و امام جمعه دمشق، اگر فلسطینی‌ها نبودند الان حرمی وجود نداشت.

امام جمعه شهر چمران در ادامه با تبریک سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای فتح خرمشهر، گفت: فتح خرمشهر نتیجه مقاومت و پیروی از ولایت فقیه بود. اگر امروز اقتدار و عزت و استقلال داریم مرهون مقاومت و تبعیت از مقام معظم رهبری است، برعکس بعضی دولتمردان بی‌اختیار کشورهای منطقه که با یک عطسه آمریکا می‌میرند و زنده می‌شوند. اگر امروز فتح‌های اقتصادی و سیاسی و علمی و ... را می‌خواهیم مهم‌ترین عاملش پیروی از ولایت فقیه است.

وی به بیانات مقام معظم رهبری درباره فتح خرمشهر اشاره کرد و گفت: معظم‌له فرمودند «باتوجه به تسلط بعثی‌ها تا منطقه غرب اهواز و شمال غرب و جنوب غربی یک نیم دایره کامل، برای حمله ۲۰ دستگاه تانک داشتیم در حالی که نیازمان حداقل ۱۵۰ دستگاه بود، حمله سخت‌تر از دفاع کردن است طبق روش نظامی باید نیروی سه برابری داشت اما ما یک سوم نیروی مقابل را نداشتیم، در آن شرایط امام فرمودند خرمشهر باید آزاد شود».

هاشمی اظهار کرد: با مقاومت و تبعیت از ولایت فقیه ورق برگشت طوری که یک رئیس جمهور آفریقایی که برای میانجی آمده بود گفت شما با پیروزی در خرمشهر معادله‌ها را عوض کردید و امروز دنیا به شما به چشم دیگری نگاه می‌کند.

خطیب جمعه شهر چمران در فراز دیگری از خطبه‌ها به روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، اشاره کرد و افزود: فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه برق و دیگر منابع در جامعه خیلی اهمیت دارد و برای تحقق آن باید فعالیت‌های جدی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: مصرف کردن به اندازه نیاز و عدم اسراف در آن یک خواسته دینی و اسلامی است. البته استان خوزستان ظرفیت بزرگی برای نیروگاه‌های خورشیدی تولید برق دارد، حمایت از تولید داخلی و نعمت خدادادی در این است که مسئولان با ارائه تسهیلات لازم و ارزان و دادن خدمات، سرمایه‌گذاران را به سمت ایجاد این نیروگاه‌ها راغب کنند.

هاشمی در پایان گفت: سبک معماری یک راه دیگر برای صرفه‌جویی است. خانه‌ای که تاریک باشد نیاز ۲۴ ساعته به روشنایی دارد اما خانه‌ای که روشنایی طبیعی و کافی دارد کمتر نیاز به مصرف برق خواهد داشت.