دولتمردان مراقب باشند، اروپا هم قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های اولین نماز جمعه در ماه مبارک رمضان که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: ماه رمضان بهترین فرصت برای عبادت و خودسازی و نزدیکی به خداوند است.

وی اضافه کرد: روزه واقعی آن است که موجب تغییر رفتار، گفتار، نگاه ما شود و صله رحم را تقویت کند و با خروج از آن افراد را متحول کند.

توصیه های اخلاقی به روزه داران

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: امیر مومنان چند توصیه به روزه داران در ماه رمضان دارند که باید همه به آن توجه و عمل کنند تا به رستگاری برسند.

وی گفت: در ماه رمضان باید نیازمندان آنقدر مورد توجه قرار گیرند تا احساس کنند تا این ماه ایام نزول رحمت الهی است.

عابدینی اظهارداشت: توجه به صله رحم و تحکیم بنیان خانواده، احترام به بزرگتر ها، مراقبت از زبان، گوش و چشم و اعضاء و جوارح، کنترل هوای نفس، حمایت از یتیمان و نیازمندان، توبه و انابه واقعی، دعا در هنگام نماز، افطاری دادن از مهمترین توصیه هایی است که باید روزه داران به آن عمل کنند.

کشتار مردم فلسطین، مرگ آمریکا را تسریع می کند

امام جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز با اشاره به انتقال سفارت آمریکا به تل آویو گفت: آمریکا با این حرکت و کشتار مردم بیگناه فلسطین انزجار مسلمانان را برانگیخت و موجب وحدت کشورهای اسلامی شد.

وی اضافه کرد: آمریکا با این حرکت ظالمانه گور خود را کنده و مرگش را تسریع کرده است.

آیت الله عابدینی گفت: آمریکا با این کار، مقاومت اسلامی را تشدید و وحدت گروههای اسلامی را تقویت کرده است و به لطف الهی شاهد تزلزل در پایه های لرزان رژیم صهیونیستی خواهیم بود.

اروپا هم قابل اعتماد نیست

خطیب جمعه قزوین با اشاره به موضوع برجام هم اضافه کرد: وقتی دشمنان هر روز در گوشه ای از جهان جنایتی را مرتکب می شوند باید هوشیار باشیم و بدانیم همه آنها زیاده خواه هستند و دیگر به اروپا هم اعتماد نکنیم.

وی اضافه کرد: این برجام که امروز آن را به اروپا موکول کرده اند در واقع همان برجام آمریکاست و نمی تواند گره گشا باشد و فقط وقت ما را می گیرد.

آیت الله عابدینی گفت: نباید بار دیگر به اروپا دل ببندیم بلکه لازم است بدانیم آمریکا، فرانسه، انگلیس، اروپا هم قابل اعتماد نیستند و برای حل مشکلات خود باید به داخل رجوع کنیم.

وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی با ایجاد وحدت و انسجام بین همه گروهها، اتکا به نیروهای توانمند داخلی، حمایت از کالای ایرانی، دوری از اسراف، حل می شود و منطقی نیست پس از این همه آسیب بار دیگر به کافران استکباری زیاده خواه اعتماد کنیم.

عابدینی با بیان انتخابات عراق هم گفت: امیدواریم ملت عراق با آسودگی بیشتری با کمک دیگر مسلمانان زمینه ایجاد اتوبان بزرگ رسیدن به بیت المقدس را فراهم کند.

وی با گرامیداشت روز سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر یادآورشد: این حماسه به لطف الهی و اخلاص رزمندگان رقم خورد و اگر لطف الهی نبود خرمشهر آزاد نمی شد.

امام جمعه قزوین اظهارداشت: در سال حمایت از کالای ایرانی باید مصرف محصولات ایرانی در میان مردم تشویق شود تا اشتغال جوانان خودمان رونق بگیرد.

وی اضافه کرد: نباید با خرید کالای خارجی مانع تولید داخلی و رفع بیکاری باشیم و برای خارجیها شغل ایجاد کنیم.

آیت الله عابدینی همچنین خواستار حضور بیشتر مردم در مراسم نماز جمعه شد.