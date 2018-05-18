ماه رمضان فرصتی بی بدیل برای خودسازی است/عمل به قرآن عامل پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان با تبریک فرارسیدن ماه رمضان و دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: رسیدگی به یتیمان، افطاری دادن به مستمندان، خوش اخلاقی، دستگیری مستمندان، آسان گیری بر زیر دستان و صله رحم از مهمترین اعمالی است که باید در این ماه به آن بیشتر توجه کرد.

آیت‌الله محمدی باتاکید براینکه ماه رمضان طبق سفارشات و فرمایشات نبی مکرم اسلام (ص) روزها و شبهایی متفاوت از دیگر ماههای سال دارد چراکه بندگان، میهمان معبود هستند؛ عنوان کرد: در این ماه، حتی انفاس روزه داران عبادت است و همه اعمال نیک روزه داران مقبول و دعای آنان نیز مستجاب است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه گرسنگی و تشنگی این ماه، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را بر ما تداعی خواهد کرد و این تمرینی برای آمادگی در آن روز است؛ بر لزوم تشدید احسان و محبت به کودکان در ماه رمضان تأکید و عنوان کرد: صله رحم، استغفار و مراقبت از زبان از دیگر موضوعات مورد تأکید در ماه رمضان است که روزه دار باید به آن توجه کند.

وی با اشاره به اینکه در ماه رمضان باید مراقب زبان و چشم و همه افعال و گفتار خود بود، گفت: در ماه رمضان گرسنگی و تشنگی نباید باعث تغییر رفتارمان شود و در حق خانواده، در حق کارمندان یا دیگران بدرفتاری کنیم و بهتر است ادارات و کارخانجات نیز کار را برای کارکنان خود سبک کنند.

آیت الله محمدی بابیان اینکه انسان در گرو گناهان خویش است و تنها با توبه می تواند به مقام قرب الهی نزدیک شود؛ از ثواب افطاردادن به مؤمنین گفت و افزود: رمضان، ماه انس با قرآن است و نباید از این ظرفیت در ماه رمضان غافل شد.

وی با بیان اینکه نماز ماه رمضان باید با نمازهای ماه‌های دیگر متفاوت باشد، افزود: اگر در ماه قرآن یک آیه تلاوت شود ثوابی برابر ختم قرآن خواهد داشت.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه عمل به قرآن عامل پیروزی است، ادامه داد: اگر به قرآن عمل می‌کردیم گرانی، فقر، بیکاری، اختلافات و همه مسائل و آسیب‌ها از جامعه اسلامی رخت می‌بست.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: باید در هر محله و منطقه، مراسم جزء خوانی قران در ماه رمضان برپا شود چراکه همه مردم امکان حضور در یک محل خاص برای شرکت در مراسم جزء خوانی را ندارند.

وی از مردم همدان خواست نسبت به شرکت در مراسم جزء خوانی حسینیه آرامستان همدان و در جوار شهدا مشارکت و اشتیاق داشته باشند.

امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تجمع ضدصهیونیستی مردم همدان طی هفته گذشته به مظلومیت مردم فلسطین در تقابل با جنایات اخیر رژیم صهیونیستی اشاره و عنوان کرد: سفارش شده هرگاه در آخرالزمان، فتنه ها از هر سو به بشر هجوم آوردند به قرآن پناه ببرید که آن شفای همه دردهای بشر است.

وی بابیان اینکه ترامپ بی‌ریشه سفارت خود را به قدس انتقال داد و این ننگ است که ۲ میلیارد مسلمان نمی‌توانند یک رژیم غاصب را نابود کنند؛ تأکید کرد: اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه با لبنان شکست مفتضحانه ای را تجربه کرده و امروز به دنبال جبران شکستهایی است که در منطقه داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان افزود: امروز همه کشورهای مسلمان بر جنایات اسرائیل فریاد سر می دهند و تنها سران مرتجع بعضی کشورهای عربی هستند که در برابر این فجایع سکوت کرده اند.

وی همچنین به پیشرفت های کشور در صحنه ارتباطات و روابط، مخابرات و اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: روزگاری در این کشور تنها در بخشداری و شهرداری تلفن بود اما امروز تلفن، ماهواره، اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی در کشور گسترش و توسعه یافته است.



امام جمعه شهر همدان به روز اهدا عضو نیز اشاره و عنوان کرد: اهدای عضو هیچ قدر و قیمتی ندارد زیرا در حقیقت احیای زندگی است و ثواب عبادات فرد احیا شده نیز به خانواده اهداکننده می رسد.