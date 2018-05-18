به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای این هفته نمازجمعه یزد با تبریک فرا رسیدن ماه رمضان، ماه مهمانی خدا، مناسبتهای ماه خرداد به ویژه سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت و اظهار داشت: سوم خرداد روز مشخص کردن سرنوشت جنگ بود و ایران با آزادسازی خرمشهر، اقتدار خود را به جهانیان نشان داد.
وی با اشاره به ایثارگریهای در مسیر آزادسازی خرمشهر انجام شد، بیان کرد: در این مسیر خونهای بسیاری ریخته شد و جوانان بسیاری به شهادت رسیدند و شرایط به نحوی بود که به فرموده امام راحل، خرمشهر را خدا آزاد کرد.
ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاهر به اقدامات آمریکاییها علیه مسلمانان جهان و کشتار مردم مظلوم فلسطین عنوان کرد: آمریکا انسانیت و قانون را نمی فهمد و پول را بر همه چیز ارجح میداند و اهل معامله است.
امام جمعه یزد با بیان اینکه آمریکا میداند که عربستان کشوری نفتخیز و ثروتمند است به همین دلیل از جنایتهای عربستان حمایت می کند و این موضوع را متحدان آمریکا نیز به درستی درک کرده اند.
وی با اشاره به انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس تصریح کرد: این اقدام بدترین کاری بود که آمریکا می توانست انجام دهد و این اقدام در واقع یک توهین بزرگ از سوی آمریکا به مقدسات مسلمانان بود.
ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج ترامپ از برجام و شروطی که ترامپ برای باقی ماندن در برجام گذاشته است، افزود: اجرای این شروط به هیچ وجه امکانپذیر نیست و ملت ایران زیر بار آن نخواهند رفت و این شرطها در واقع بهانه ای بود تا آمریکا خود را برای خروج از برجام محق جلوه دهد.
امام جمعه یزد تاکید کرد: ملت ایران بیش از چهار دهه است که با صدای بلند اعلام کرده که زیر بار سلطه آمریکا نمی رود و امروز هم قرار نیست با تهدیدهای ترامپ عقب نشینی کنیم بلکه مانند گذشته با تکیه بر توان داخلی، مسیر را ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه سازمان ملل یک بازیچه و اسباببازی برای آمریکا است، با وجود همه جنایت هایی آمریکا و متحدان آن انجام می دهند، شاهد سکوت سازمان ملل هستیم و می بینیم که در برابر این همه کشتار و جنایت، خفه شده اند.
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