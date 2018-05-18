به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان ظهر آدینه در نخستین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در دامغان به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر بابیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین قدرت در منطقه محسوب می‌شود، ابراز داشت: آمریکا، جمهوری اسلامی را مزاحم خود در رسیدن به سلطه بین‌المللی می‌داند لذا با درماندگی تنها به دنبال تحریم ایران از مباحث اقتصادی است که باید گفت تهدیدات آمریکا دیگر در این مقوله جواب نمی‌دهد.

وی بابیان اینکه آمریکا در خروج از برجام تنها منافع خود را دنبال می‌کند، افزود: وجود این کشور در برجام نتوانست در اقتصاد ایران تحول ایجاد کند لذا خروج آمریکا نیز در این بحث تأثیری برای ما نخواهد داشت.

ضرورت حمایت از کالای ایرانی

امام‌جمعه دامغان بابیان اینکه بزرگ‌ترین مبارزه علیه تحریم‌های آمریکا حمایت از کالای ایرانی است، ابراز داشت: با حمایت از تولیدات داخلی می‌توانیم در تحقق شعار سال موفق عمل کنیم و با این اقدام ضمن رفع مشکل اشتغال در رونق دادن به اقتصاد و بازار کشور سهیم شویم.

حسینیان در ادامه تصریح کرد: با حمایت همه‌جانبه مسئولان از کالای ایرانی محصولات و تولیدات داخلی ما بهتر از گذشته در بازار به فروش خواهد رسید لذا باید با ارائه راهکارهای عملی این اقدام را در سطح جامعه به نمایش گذاشته و دشمن را از اهداف خود ناامید کنیم.

وی به اول خرداد روز بهینه‌سازی مصرف اشاره داشت و افزود: حمایت از کالای ایرانی، صنایع داخلی و تولیدات ملی از ضروریات مهم و اساسی امروز کشور ما محسوب می‌شود که باید بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد.

فتح خرمشهر سند پرافتخار ملت ایران

امام‌جمعه دامغان با اشاره به فرارسیدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر در عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس در سال ۱۳۶۱ و روز مقاومت و پیروزی، ابراز داشت: سوم خرداد سند پرافتخار ملت ایران به‌ویژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران به شمار می‌رود که باید برای نسل سوم و چهارم انقلاب شرح این رشادت‌ها به‌درستی بازگو شود.

حسینیان در ادامه تصریح کرد: متحجران و سران عرب بدانند، ملت ایران از تبار حسین بن علی (ع) هستند و همانند دوران دفاع مقدس از اراضی خود دفاع می‌کنند و نخواهند گذاشت دشمنان ملت ایران به این مملکت چپ نگاه کنند.

وی بابیان اینکه گرفتن روزه پالایش انسان و رسیدن به تعالی و رشد و ترقی را به همراه دارد و انسان‌ها را به ضیافت الهی دعوت می‌کند، افزود: مؤمنان روزه‌دار مدال فتح را پس از یک ماه عبادات و بندگی به درگاه حق‌تعالی در عید سعید فطر دریافت می‌کنند.

حسینیان بابیان اینکه روزه درس مساوات و برابری است و همه ما انسان‌ها باید به موضوع روزه توجه خاصی داشته باشیم، اضافه کرد: در بهار قرآن باید بر تقویت خواندن قرآن و برگزاری جلسات برگزاری قرآن در مراکز دولتی و مساجد توجه کنیم تا با تهذیب نفس اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شود.