مشکلات آب آشامیدنی استان بوشهر با تلاش جهادی رفع شود

به گزارش مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر بوشهر اظهار داشت: ماه رمضان از جهات مختلف می تواند موجب نزدیکی بیشتر انسان به خداوند متعال و همچنین ترویج فرهنگ های خداپسندانه در جامعه شود.

وی با تاکید بر بهره مند از فضیلت های این ماه بیان کرد: یکی از مشکلات کنونی کشور های اسلامی دوری از قرآن است و این ماه میتواند زمینه ساز انس بیشتر با قرآن شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر عنوان کرد: عدم اتحاد کشورهای اسلامی و دوری از قرآن است که رژیم صهیونیستی با حمایت های آمریکا توانسته به قتل و عام مردم ستم دیده فلسطین بپردازد.

امام جمعه بوشهر در ادامه گفت: انقلاب اسلامی ایران بر پایه قرآن استوار شده است و دیگر قیام ها و نهضت ها نیز باید بر همین اساس شکل گیرد.

صفایی بوشهری خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد: مدیران کشومان نیز باید برنامه ریزی های خود را در حوزه های مختلف بر اساس قرآن تدوین کنند.

وی با اشاره به روز بهره وری و بهینه سازی صرف، تصریح کرد: در صورت عدم توازن بین مصرف و تولید است که تورم به وجود می آید و باید در زمینه مصرف با توجه به اقتصاد مقاومتی از اسراف دوری کرد.

امام جمعه بوشهر گفت: برای مهار تورم موجود باید همه جامعه دست به دست هم دهند تا این مشکل بتواند به نحو صحیحی در جامعه بر طرف شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با توجه به کمبود آب مهمترین موضوع را بحث مدیریت آب عنوان کرد و گفت: استان بوشهر از جمله استان های کم آب کشور است که باید در برابر این بحران اقتصادی عمل کنیم.

وی افزود: کار آفرینان و خیرین جامعه امروز میتوانند با اجرای پروژه های مختلف در راستای حل مشکل کمبود آب جامعه را یاری کنند.

امام جمعه بوشهر به روز سوم خرداد اشاره کرد و افزود: این روز را که با رشادت های دلیرمردان این سرزمین در تاریخ استادگی ایران اسلامی رقم خورد را گرامی میداریم.

صفایی بوشهری خاطر نشان کرد: در برابر برخی از مشکلات باید به صورت جهادی عمل شود که یکی از معضلاتی که امروز درصد زیادی از خانواده ها با آن روبرو هستند مشکل بیکاری است.