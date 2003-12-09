يك منتقد سينمايي كتاب" زندگي من " نوشته هيلاري كلينتون رامنتشر كرد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" كتاب " زندگي من " ترجمه كتاب پرفروش و جنجالي هيلاري كلينتون همسر رئيس جمهور سابق آمريكا ست كه با عنوان " LIVING HISTORY " (تاريخ زندگي ) اوايل تابستان امسال در آمريكا منتشر شد .تا كنون بيش از يك ميليون نسخه از چاپ اول اين كتاب در آمريكا به فروش رسيده است . اين كتاب همچنين به زبان هاي ديگر از جمله چيني ، ايتاليايي و ... ترجمه و منتشر شده است .كتاب حاضر بدون كوچكترين مميزي از طرف انتشارات مهد فرهنگ در تيراژ 10 هزار نسخه در همين هفته به بازار آمده است .اشتري در باره ترجمه اين كتاب گفته است : چهار روز پس از انتشار كتاب در آمريكا كار ترجمه آنرا آغاز كردم و طي سه ماه تابستان سال جاري آن را به اتمام رساندم . بر اين باورم كه اين كتاب يكي از معدود كتاب هاي ترجمه شده به فارسي است كه تصويري روشن از سياستمداران آمريكايي ارايه مي دهد . "گفتني ست ويرايش فارسي بخش عمده كتاب را ايرج كريمي منتقد ، نويسنده و كارگردان سينما انجام داده است .اين كتاب به صورت مصور در 600 صفحه 38 فصل به همراه 120عكس و قيمت 4950 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است .