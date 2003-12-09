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۱۸ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۵۴

يك منتقد سينمايي كتاب" زندگي من " نوشته هيلاري كلينتون رامنتشر كرد

يك منتقد سينمايي كتاب" زندگي من " نوشته هيلاري كلينتون رامنتشر كرد

كتاب " زندگي من " نوشته هيلاري كلينتون ، تازه ترين ترجمه از بيژن اشتري، منتقد و مترجم سينما، منتشر شد .

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" كتاب " زندگي من " ترجمه  كتاب پرفروش و جنجالي هيلاري كلينتون همسر رئيس جمهور سابق آمريكا ست كه با عنوان " LIVING HISTORY " (تاريخ زندگي ) اوايل تابستان امسال در آمريكا منتشر شد .
تا كنون بيش از يك ميليون نسخه از چاپ اول اين كتاب در آمريكا به فروش رسيده است . اين كتاب همچنين به زبان هاي ديگر از جمله چيني ، ايتاليايي و ... ترجمه و منتشر شده است .
كتاب حاضر بدون كوچكترين مميزي از طرف انتشارات مهد فرهنگ در تيراژ 10 هزار نسخه در همين هفته  به بازار آمده است .
اشتري در باره ترجمه اين كتاب گفته است :  چهار روز پس از انتشار كتاب در آمريكا كار ترجمه آنرا آغاز كردم و طي سه ماه تابستان سال جاري آن را به اتمام رساندم . بر اين باورم كه اين كتاب يكي از معدود كتاب هاي ترجمه شده به فارسي است كه تصويري روشن از سياستمداران آمريكايي ارايه مي دهد . "
گفتني ست ويرايش فارسي بخش عمده كتاب را ايرج كريمي  منتقد ، نويسنده و كارگردان سينما انجام داده است .
اين كتاب به صورت مصور در 600 صفحه 38 فصل به همراه 120عكس  و قيمت 4950 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است . 
کد مطلب 42999

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