به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عماد خمیس، در دیدار با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، راه های تقویت روابط اقتصادی و اجرای توافقنامه های امضا شده و انعقاد موافقت نامه های جدید برای گسترش همکاری تجاری و سرمایه گذاری در زمینه های حمل و نقل، گمرک، بانکداری، امور مالی، بیمه و بازسازی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

نخست وزیر سوریه تاکید کرد: دمشق از مشارکت ایران در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در مرحله بازسازی استقبال می کند.

وی با تاکید بر اهمیت پیشبرد روابط در تمامی زمینه ها و شکل گیری طرح های مشترک که سود حاصل از آنها عاید هر دو کشور می شود، گفت: رابطه سیاسی و راهبردی ریشه دار میان دو کشور می طلبد تا مسائل اقتصادی محکم و دراز مدتی برای تحقق بخشیدن به منافع مشترک و تبادل سرمایه گذاری و تجاری شکل گیرد.

خمیس با اشاره به کار، بر اساس اصل تجارت آزاد به عنوان یک اولویت بر تمایل سوریه برای داشتن روابط اقتصادی با ایران در سطح رسمی و بخش خصوصی تاکید کرده و اظهار داشت: مقدمات لازم در همین چارچوب برای تشکیل نشست اقتصادی بخش خصوصی در هر دو کشور در حال فراهم شدن است.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار، بر لزوم پی ریزی یک طرح واقعی به منظور اجرای برنامه های امضاء شده میان دو طرف و تصحیح برخی از قوانین و تشکیل کمیته پیگیری و نظارت بر اجرای توافقنامه های دراز مدت تاکید کرد.

عباس آخوندی با اشاره بر اهمیت حمایت از مشارکت شرکت های ایرانی و سوری و همکاری میان بانک های دو کشور، خاطرنشان کرد: هر دو بخش خصوصی و دولتی ایران آماده مشارکت گسترده در مرحله بازسازی سوریه است.

سامر خلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه نیز در دیدار با وزیر راه و شهرسازی ایران اجرای توافقنامه تجارت آزاد و فعال کردن بخش تجارت خارجی و مناطق آزاد و امکان سرمایه گذاری مشترک در منطقه آزاد شهر صنعتی 'حسیاء' را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

کمیته های فنی و مهندسی دو کشور نیز بر نحوه اجرای توافقنامه های همکاری اقتصادی امضا شده میان ایران و سوریه و مکانیزم های اجرا میان دو طرف در چارچوب برنامه های زمانبندی شده مشخص و برطرف کردن موانع به منظور اجرای طرح های مختلف ثبت شده در توافقنامه ها را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی صبح امروز در راس هیاتی برای تبادل همکاری های اقتصادی بین ایران و سوریه وارد دمشق شد و مورد استقبال وزیر اقتصاد این کشور قرار گرفت.

موضوع محوری این نشست مقدمه ای برای برگزاری کمیسیون عالی در بخش اقتصادی است که در روزهای آینده با حضور مسئولان عالی رتبه دو کشور ایران و سوریه برای قراردادهای نهایی انجام خواهد شد.