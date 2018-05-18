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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

 استاندار خوزستان با خانواده های شهدای مدافع حرم دیدار کرد

 استاندار خوزستان با خانواده های شهدای مدافع حرم دیدار کرد

اهواز - استاندار خوزستان در دومین روز از ماه رمضان با خانواده های معزز شهدا ی مدافع حرم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروزئ در دیدار با خانواده های شهیدان هلیسایی و بهمنی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک حلول ماه رمضان اظهارکرد: در دومین ماه رمضان، توفیقی حاصل شد که خدمت خانواده های شهید هلیسایی و بهمنی برسیم و از نزدیک در جریان امور قرار بگیریم.
 
وی با بیان اینکه خدا را شاکریم که این توفیق نصیب ما شد تا در این ایام خدمت خانواده های شهدا باشیم افزود: ان شاءالله خداوند به ما توفیق بیشتر دهد که به مردم این استان به ویژه خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران بیشتر خدمت کنیم و در جریان اموراتشان قرار بگیرم و مشکلاتشان را حل کنیم.
 
شریعتی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره ) مبنی بر اینکه «نگذاریم خانواده های معزز شهدا که چشم و چراغ ملت هستند مورد غفلت قرار بگیرند»، تصریح کرد: در حد توان و بضاعت به این خانواده های معزز خدمت خواهیم کرد.

کد مطلب 4299903

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