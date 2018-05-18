به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه یزد اظهار داشت: هر کشوری برای اینکه بتواند به اقتدار دست یابد، باید دارای قدرت گفتمان باشد و انقلاب اسلامی ایران نیز با گفتمان ناب امام خمینی (ره) و طرح بحث «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی»، از اقتدار خوبی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها هم خارج از این گفتمان نیستند، بیان کرد: هنوز گفتمان حضرت امام در شهرهای کشور حاکم است.

شهردار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جهانی شدن شهر یزد و اقدامات انجام شده در این شهر جهانی عنوان کرد: شهرداری یزد با تمام ظرفیت خود در حال تبدیل این شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی است و در نقاط مختلف شهر اقدامات گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها، زیباسازی و رفع مشکلات انجام گرفته است.

جمالی نژاد ادامه داد: اگر قرار است در شهری ظرفیت‌ها برای پیشرفت مورد استفاده قرار گیرد، لازم است که مناسبات شهرداری با مردم، دستگاه‌ها و حاکمیت به بهترین نحو تکمیل و بهبود یابد که در این زمینه هم شهرداری یزد قدم‌های بلندی را برداشته و تلاش‌های زیادی انجام داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: یکی از مشکلاتی که از گذشته‌های دور در شهر یزد وجود داشته، این است که بسیاری از مردم به شهرداری‌ها اعتماد ندارند و لازم است این دیوار بی‌اعتمادی کوتاه‌تر شود و فرو ریزد.

شهردار یزد اظهار داشت: اگر این دیوار از بین برود حضور مردم در عرصه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های شهرها پایین می‌آید.

جمالی‌نژاد با تاکید بر اینکه با این بودجه‌های ناچیزی که شهرداری دارد نمی‌توان شهری آباد و زیبا ایجاد کرد افزود: برای رفع مشکل کمبود بودجه، باید در زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اقدامات لازم صورت گیرد.