تالاب نقده پذیرای انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بارش های بهاری تالاب های شهرستان نقده از طروات و پویایی خاصی برخوردار است پرندگان مهاجر به دلیل این شرایط مناسب آماده تخم گذاری و جوجه آوری در این تالابها هستند.

وجود تالاب‌های متعدد در آذربایجان غربی و تنوع زیستی موجود در این تالاب ها و اطراف آنها سبب شده این مظاهر زیبای خدادادی، در بسیاری از ایام سال، پذیرای انواع حیات گیاهی و جانوری باشند.

این تالاب ها غالبا دارای تولید بیولوژیک آن چنان بالایی هستند که برای طیف وسیعی از زیستمندان غذا فراهم می‌ سازند.

تالاب ها، علاوه بر پذیرایی از پرندگان و حیوانات، به عنوان مظاهری طبیعی در پدیده گردشگری و آموزش نیز جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌ دهند و به عنوان بخشی از میراث فرهنگی بشر اهمیت ویژه‌ای دارند.