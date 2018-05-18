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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

همزمان با فصل بهار صورت گرفت؛

تالاب نقده پذیرای انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی

تالاب نقده پذیرای انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی

ارومیه – با بارش های مناسب بهاره و وضعیت پرآبی تالابهای نقده هزاران پرنده آبزی و کنارآبزی به این شهرستان مهاجرت کرده اند.

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به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بارش های بهاری تالاب های شهرستان نقده از طروات و پویایی خاصی برخوردار است پرندگان مهاجر به دلیل این شرایط مناسب  آماده تخم گذاری و جوجه آوری در این تالابها هستند.

وجود تالاب‌های متعدد در آذربایجان غربی و تنوع زیستی موجود در این تالاب ها و اطراف آنها سبب شده این مظاهر زیبای خدادادی، در بسیاری از ایام سال، پذیرای انواع حیات گیاهی و جانوری باشند.

این تالاب ها غالبا دارای تولید بیولوژیک آن چنان بالایی هستند که برای طیف وسیعی از زیستمندان غذا فراهم می‌ سازند.

تالاب ها، علاوه بر پذیرایی از پرندگان و حیوانات، به عنوان مظاهری طبیعی در پدیده گردشگری و آموزش نیز جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌ دهند و به عنوان بخشی از میراث فرهنگی بشر اهمیت ویژه‌ای دارند.

کد مطلب 4299905

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