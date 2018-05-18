به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان به شروط ترامپ برای ماندن در برجام اشاره کرد و اظهار داشت: از جمله این شرایط بازرسی آزادانه از اماکن نظامی ایران و توقف دائمی فعالیت هسته‌ای ماست که امری غیرقابل انجام بوده و هرگز زیر بار ذلت پذیرش این شرط نخواهیم رفت.

محدودیت‌های موشکی ایران به معنای پایان دادن به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است

وی با بیان اینکه محدودیت‌های موشکی ایران مطابق خواسته‌های آمریکا به معنای پایان دادن به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است، افزود: شرایط بیان شده توسط ترامپ احمقانه و غیرقابل انجام برای هر کشور آزاده‌ای است.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: مردم ایران از کودکی با شعار «هیهات من الذلة» و در مکتب آزادگی امام حسین (ع) بزرگ شده‌اند و هرگز اجازه دخالت در امور نظامی خود را به آمریکا نخواهند داد، نه تنها آمریکا بلکه هیچ کشوری نمی‌تواند در اختیارات ملت ایران دخالت کند.

مطابق آیات الهی سران کفر بر عهد و پیمان خود استوار نیستند

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که با سران کفر بجنگید چراکه بر عهد و پیمان خود استوار نیستند، ابراز داشت: دشمن پیشنهاد برجام را برای کنترل قدرت ایران داد و بعد از ماه‌ها مذاکره‌ آمریکا زیر تعهدات خود زد و تکلیف اروپایی‌ها هم به درستی مشخص نیست.

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه اول خرداد ۵۹ سالگرد تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا است، تصریح کرد: در طول‌ سال‌هایی که ما در تحریم به سر بردیم پیشرفت ایران در تمامی عرصه‌های مختلف برای همه دنیا آشکار است اما کشورهای بدون تحریم و سرسپرده‌ای مثل کشورهای عربی پیشرفتی در امور خود نداشتند.

وی با گرامیداشت ایام ماه مبارک رمضان ابراز داشت: مطابق روایت معصومان زبان، گوش، مو و تمام جوارح روزه‌دار باید روزه باشد بدین معنا که روزه تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه روزه‌دار باید از گناهان و معصیت دوری کند.

افضل‌ اعمال در ماه رمضان دوری کردن از محرمات است

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) افضل‌ اعمال در ماه رمضان را دوری کردن از محرمات برشمرند، افزود: در واقع روزه‌دار با پرهیز از خوردن و آشامیدن در زمان مشخص تلاش‌ می کند تا به تقوا و پرهیزگاری با روزه نگه داشتن تمام اعضا و جوارح خود دست پیدا کند.

از حقوق فرزند بر والدین این است که با مال حرام وی را تربیت نکنند

وی با تاکید بر حقوق فرزندان بر والدین ابراز داشت: یکی از حقوق فرزند بر والدین این است که با مال حرام وی را تربیت نکنند.

آیت الله طباطبایی نژاد اضافه کرد: کسب مال حرام از راه دزدی، رشوه، قمار و غیره از گناهانی است که اثر تشویقی بر بدن و فکر انسان دارد و برخی گناهان نیز موجب می‌شود که قلب انسان متوجه راه حقیقت نشود.

وی بیان داشت: امام حسین در روز عاشورا خطاب به دشمنانی که هلهله می‌کردند تا صدای امام به دیگران نرسد، فرمودند شما شکم‌هایتان از حرام پر و خدا قلبتان را مهر کرده است.

تاکید دین اسلام بر ترک کسب و کار حرام

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: در دین اسلام بر ترک مال حرام سفارش بسیار شده است به نوعی که اگر فردی برای رضای خداوند از ذره‌ای مال حرام بگذرد نزد خداوند باارزش‌تر از انجام صد حج با مال حلال است.

وی اضافه کرد: توجه کنیم که مال حرام تنها از راه دزدی به دست نمی‌آید بلکه کم گذاشتن در شغل و انجام وظایف نیز از مصادیق ورود مال حرام به اموال است.