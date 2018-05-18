تظاهرات بازگشت تا تحقق تمام اهداف مطلوب ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنان خود در جریان خطبه های نماز جمعه تاکید کرد: تظاهرات بازگشت تا زمان تحقق تمام اهداف خود از جمله لغو کامل محاصره نوار غزه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: طی روزهای گذشته شاهد انتشار شایعه های زیادی در خصوص این تظاهرات به ویژه بعد از سفر اخیر مسئولان حماس به مصر بودیم. ما به هیچ عنوان تهدید به ترور نشده و یا معامله ای در خصوص توقف این تظاهرات مخقق نشده است. اگر قرار است تصمیمی در این خصوص گرفته شود با حضور تمام گروه هایی که در تظاهرات شرکت دارند اتخاذ خواهد شد.

هنیه گفت: هیچ تهدیدی ما را نمی ترساند چرا که ما خواهان شهادت هستیم. طرف مصری در جریان سفر مسئولان حماس هیچ پیام تهدیدی آمیزی از سوی اشغالگران به ما ابلاغ نکردند. نوار غزه و امنیت آن برای مصر استراتژیک است.