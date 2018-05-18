به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز در بیانیه ای ادعای یک روزنامه ژاپنی درباره پیشنهاد سئول به واشنگتن برای خارج کردن تأسیسات هسته ای کره شمالی از این کشور و انتقال آن به کشوری دیگر را تکذیب کرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در این خصوص آمده است: مقاله روزنامه «آساهی» درباره پیشنهاد مشاور امنیتی رئیس جمهوری به جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این باره صحیح نیست.

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در ادامه افزود که به زودی به این اقدام این روزنامه ژاپنی واکنش نشان خواهیم داد.