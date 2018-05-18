به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سیدمهران عالم‌زاده در جمع کارکنان شهرداری منطقه سه افزود: نباید نگاه جزیره‌ای داشته باشیم؛ بلکه باید همه به یکدیگر کمک کنیم.

وی با بیان اینکه راهی به غیر از کمک به یکدیگر نداریم، گفت: تمام کارکنان در هر حوزه‌ای هر کاری که انجام می‌دهند، باید آن کار را با جدیت بیشتر انجام دهند.

شهردار کرمان با تشریح وضعیت شهرداری کرمان و مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و شهرداری کرمان گفت: شهرداری کرمان به‌دلیل پروژه‌های مختلف شهری از مشکلات بیشتری نیز نسبت به سایر شهرداری‌ها برخوردار است.

عالم‌زاده افزود: پروژه‌های شهری باید ۲۴ ماهه به پایان می‌رسید، اما الان ۳۰ ماه گذشته و فقط پل باغ‌ملی به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: تا دوسه سال آینده همچنان به‌دلیل اجرای این پروژه‌ها گرفتاری مالی خواهیم داشت؛ ضمن اینکه مردم انتظار دارند پروژه‌های جدید هم شروع کنیم.

شهردار کرمان بر وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید کرد و گفت: در این زمینه ستادهایی در شهرداری مرکز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه مشابه همان ستادها، در منطقه سه هم شکل گرفته است که جای تشکر دارد.

عالم‌زاده به تشویق مردم به سمت ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: در این زمینه در حال تدوین بسته‌های تشویقی برای انبوه‌سازان و ساخت‌وساز در بافت فرسوده و بافت قدیم هستیم.

وی همچنین با بیان اینکه شهرداری‌های منطقه سه و دو از نظر درآمدزایی نباید اختلاف چندانی داشته باشند، گفت: انتخاب امیرمداح، به‌عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه، در همین راستا بود تا از خلاقیت و توانایی وی در راستای افزایش درآمدزایی در منطقه سه استفاده کنیم.

شهردار کرمان با بیان اینکه باید از مدیران قوی به غیر از منطقه دو، در سایر مناطق هم استفاده کرد تا درآمدها افزایش پیدا کند، گفت: درآمد منطقه سه در ماه‌های ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش مطلوبی داشته که نشان از توانمندی امیرمداح و توانایی و همراهی کارکنان این منطقه دارد.

عالم‌زاده ضمن تشکر از همکاری کارکنان منطقه سه برای افزایش درآمدها گفت: به تمام پرسنل کارگری شهرداری کرمان نیز که علیرغم تأخیر در دریافت حقوق، با تعصب نسبت به شهر برخورد می‌کنند و خدمت‌رسانی به شهر و شهروندان را وظیفه‌ خود می‌دانند، دست‌مریزاد می‌گویم.

وی پرداخت حقوق تمام کارکنان شهرداری اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی را اولویت نخست مدیران شهرداری دانست و گفت: مدیریت شهرداری تمام تلاش خود را برای کم کردن شکاف در پرداخت حقوق بین نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی به‌کار بسته است.

شهردار کرمان با بیان اینکه اختلاف در پرداخت حقوق بین کارکنان رسمی و قراردادی و نیروهای کارگری در پایان سال گذشته به شش‌ماه رسیده بود، گفت: در سال گذشته تلاش کردیم این اختلاف به حداقل برسد و اکنون نیز در تلاش هستیم تا این اختلاف را کاهش دهیم.

عالم‌زاده به برخی تجمع‌های غیرقانونی توسط کارگران شهرداری اشاره کرد و با بیان اینکه برخی افراد، جمعی از کارگران را تحریک می‌کنند تا به تجمع‌های غیرقانونی دست بزنند، تصریح کرد: علیرغم این‌که حاضر نیستیم برای کارگری که مشکل معیشتی دارد، گرفتاری امنیتی هم ایجاد کنیم، اما افرادی که اقدام به برپایی تجمع‌های غیرقانونی می‌کنند، برای خودشان گرفتاری ایجاد خواهند کرد.

وی افزود: برخی افراد که شهرداری را ملک شش‌دانگ خود می‌دانستند و اکنون منافع آن‌ها به خطر افتاده، تلاش می‌کنند تا همکاران را تحریک کنند.

شهردار کرمان تصریح کرد: با هیچ‌کس تعارف ندارم؛ هر مدیری که توانمند بوده، در این دوره هم مشغول به‌کار است و فردی هم که توانایی نداشته، کنار گذاشته شده است، اما عده‌ای که کارنامه و عملکردشان مشخص است و همواره به‌دنبال پست‌خواهی هستند، در فضای مجازی و فضای واقعی همکاران را تحریک می‌کنند.

عالم‌زاده خطاب به این افراد افزود: طی دوسه‌سالی که در شهرداری پست داشتید، چه کردید که اکنون به مدیران فعلی شهرداری ایراد می‌گیرید.

وی ادامه داد: این افراد باید درباره‌ عملکرد خودشان اظهار نظر کنند که وقتی در شهرداری مدیر بوده‌اند، چه کرده‌اند؟ !

شهردار کرمان مدیران فعلی شهرداری کرمان را افراد توانمندی دانست و گفت: توانایی مجموعه‌ نیروهای شهرداری، بسیار بیشتر از سایر دستگاه‌هاست؛ ضمن اینکه هر کدام از مدیران شهرداری می‌توانند به‌خوبی دستگاه‌های عریض و طویل دولتی استان را اداره کنند.

عالم‌زاده با بیان اینکه من از بخش خصوصی آمده‌ام تا در حد توان کاری برای شهر و شهرداری انجام دهم، خطاب به کارکنان شهرداری گفت: دوره‌ مدیریت کوتاه است و من هم مثل شهرداران پیشین می‌روم، اما شما برای شهر و شهرداری می‌مانید؛ بنابراین، کمک کنید تا با هماهنگی و همکاری، مشکلات مالی را پشت سر بگذاریم.

وی بر معطوف کردن نگاه به درون سازمان شهرداری تأکید کرد و گفت: نگاه ما نباید به بیرون و دولت معطوف باشد؛ چراکه اگر دولت منابع مالی داشت، به تکالیف قانونی خود ازجمله پرداخت یارانه‌ اتوبوسرانی عمل می‌کرد.

شهردار کرمان با بیان اینکه باید با شهروندان برخورد خوب و مناسبی داشته باشیم، گفت: حتی با متخلفان هم باید با احترام برخورد کنیم و با آن‌ها به‌خوبی مذاکره کنیم تا حق‌وحقوق شهرداری را بگیریم.

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان هم با بیان اینکه میزان فعالیت همکاران و تعداد ارباب رجوع منطقه سه، اگر از شهرداری منطقه دو بیش‌تر نباشد، کمتر هم نیست، گفت: همکاران منطقه سه، بسیار افراد فعال و دلسوزی هستند و تمام تلاش خود را برای افزایش درآمدهای شهرداری به‌کار گرفته‌اند.

رامین امیرمداح خطاب به کارکنان منطقه سه نیز گفت: از زمانی که عالم‌زاده، شهردار کرمان شده‌ است، تمام هم‌وغمش پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل بوده و همواره نحوه‌ پیگیری و وصول درآمدها از سوی ایشان به ما ابلاغ می‌شود.

وی هم‌چنین بیان کرد: از طرف تمام کارکنان منطقه سه قول می‌دهم که تلاش برای وصول مطالبات و افزایش درآمدها بیشتر شود تا از این برهه به سلامت گذر کنیم.