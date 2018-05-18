مسابقات جام رمضان گرگان در ۲۴ رشته ورزشی آغاز شد

مهستی قدس ولی، در حاشیه برگزاری نخستین روز از مسابقات ورزشی جام رمضان شهرستان گرگان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نهمین دوره مسابقات ورزشی جام رمضان با شعار «شهرمن شهرانتظار» و با حضور جوانان خوش فکر و دوست‌دار ورزش در تمامی محلات شهرستان گرگان آغاز شد.

وی با بیان این که این مسابقات با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان و در ۲۴ رشته ورزشی برگزار می شود، افزود: مسابقات جام رمضان از سال های گذشته در گرگان مورد استقبال شهروندان بخصوص جوانان و نوجوانان بوده و در همین راستا تلاش کردیم امسال پربارتر و با تنوع بیشتر در رشته های ورزشی برگزار شود.

قدس ولی با بیان این که ممکن است روزه گرفتن در ماه رمضان باعث کم تحرکی جوانان شود، برگزاری چنین مسابقاتی را عاملی برای ایجاد نشاط و سرزندگی دانست و گفت: ورزش کردن و روزه گرفتن همزمان، باعث سلامتی بیشتر می شود و هدف از برگزاری مسابقات جام رمضان این است که علاوه بر تحرکات جسمانی، هیجان و اشتیاق ناشی از ایجاد حس رقابت در کنار احساس معنویتی که در این ماه تجلی بیشتری می یابد، این ماه مبارک را برای شهروندان محترم خاطره انگیزتر سازد.

وی مهمترین هدف این طرح را ایجاد فرهنگ پهلوانی و روحیه جوانمردی از طریق ورزش عنوان و اظهار کرد: مهم ترین دستاوردهای این مسابقات ورزشی هیجان انگیز، ایجاد همبستگی، همدلی و صمیمیت بیشتر در بین شهروندان است.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، غنی سازی اوقات فراغت جوانان، توسعه ورزش همگانی در محلات با مشارکت هیات های ورزشی و شهروندان و ترویج صمیمیت، همدلی و دوستی بین شهروندان را از دیگر اهداف مسابقات ورزشی جام رمضان شهر گرگان بیان کرد و ادامه داد: در این دوره از مسابقات اهداف دیگر از جمله ایجاد روحیه نشاط و شادمانی در جامعه ورزش، ایجاد رقابت بین ورزشکاران محلات و تعامل ورزشی بین آنها، ترویج و احیاء ورزش همگانی و احیا بازیهای بومی محلی، توانمند سازی شهروندان با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی از طریق فعالیت های ورزشی و تقویت انگیزش و نگرش مثبت عمومی به ورزش در راستای تحقق برنامه های سازمان را در نظر گرفته ایم.

وی درباره آمار سال گذشته این مسابقات گفت: سال ۹۶ در بخش مردان ۲۲ رشته ورزشی و دو هزار و ۹۹۸ ورزشکار و در بخش بانوان ۱۲ رشته ورشی و هزار و ۳۳۵ ورزشکار حضور داشتند.

قدس ولی از برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات فرهنگی شامل توزیع بروشور، نصب بنر، طراحی سوالات فرهنگی، انتخاب عکاس برتر و غیره خبرداد و بیان کرد: در سال جاری از هیئت های ورزشی برای برگزاری مسابقات برنامه ریزی شده کمک گرفته ایم.

وی اضافه کرد: امسال ۱۸ رشته ورزشی در بخش محلات، ۱۲ رشته در بخش بانوان و ۲۳ رشته هم در بخش آقایان محور مسابقات است.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان تصریح کرد: رشته های بخش آقایان شامل فوتبال، والیبال، کشتی آزاد، بسکتبال، شطرنج، کبدی آزاد، اسکیت، کیک بوکسینگ، باستانی، بوکس، اسکوآش، تنیس، تکواندو، تنیس روی میز، کاراته و تیراندازی با اسلحه است.

وی ادامه داد: در بخش بانوان هم ورزشکاران در رشته های شطرنج، تکواندو، تنیس روی میز، اسکواش، کاراته، ووشو، والیبال، فوتبال، بسکتبال، تنیس، تیراندازی و کونگ فو است.

شایان ذکر است، نهمین دوره مسابقات ورزشی جام رمضان شهرستان گرگان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در ۲۴ رشته ورزشی در بخش‌های آقایان، بانوان و محلات از نخستین روز ماه مبارک رمضان آغاز شد و تا پایان این ماه مبارک ادامه دارد.