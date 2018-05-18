بازداشت مزدور ائتلاف سعودی در تعز توسط انصار الله

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سبأ یمن به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی انصار الله این کشور موفق شدند یکی از خطرناک ترین نظامیان مزدور ائتلاف متجاوز سعودی را در استان تعز بازداشت کنند. وظیفه این مزدور فریفتن ساکنان این استان و یارگیری برای ائتلاف متجاوز سعودی بوده است.

منبع امنیتی مذکور تاکید کرد: این عملیات بعد از دستیابی به اطلاعات دقیق و زیر نظر گرفتن فعالیتهای این مزدور که به عنوان مدیر مدرسه در راستای منافع دشمن مأموریت خود را انجام می داد صورت گرفت. وی در برابر اعطای مبالغ مالی به یمنی ها آن ها را به رفتن به اردوگاه دشمن ترغیب می کرد.