ریزش آوار در نیاوران سبب مرگ ۴ نفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی از ریزش آوار در خیابان نیاوران خبر داد و افزود: این حادثه در نیاوران، بالاتر از خیابان یاسر رخ داد، که ساعت ۹:۳۰ صبح جمعه از طریق سامانه ۱۲۵ به سازمان آتش نشانی اعلام شد.

وی افزود: آتش نشانان دو ایستگاه آتش‌نشانی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند، محل حادثه یک قطعه زمین به وسعت ۳۰۰ و به عمق ۵ متر و گودبرداری شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اضافه کرد: تعدادی از کارگران زیر آوار محبوس بودند، که آتش‌نشانان به سرعت عملیات جست‌وجو و خاکبرداری را آغاز کرده و در همان دقایق اولیه موفق شدند ۲ مرد ۳۰ تا ۳۵ ساله را از زیر آوار خارج کنند.

ملکی اضافه کرد: در ادامه آتش نشانان ۲ نفر دیگر را نیز از زیر آوار خارج کردند و تحویل عوامل اورژانس شدند که پس از معاینات اولیه مشخص شد، متاسفانه این افراد به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اظهار داشت: در نهایت پس از حصول اطمینان از اینکه شخص دیگری زیر آوار نمانده، آتش‌نشانان به عملیات خود پایان دادند و محل حادثه تحویل عوامل انتظامی شد.

به گفته شاهدان عینی، امروز فعالیت عمرانی در این واحد صورت نمی‌گرفت و تعطیل بوده است.

گفته می شود کارگران مشغول نظافت محوطه کارگاهی بودند که به یک باره بخشی از دیواره ضلع جنوبی به وسعت حدود ۱۵ تا ۲۰ متر تخریب شد.

