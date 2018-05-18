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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

در پیامی؛

رضایی درگذشت حجت الاسلام طباطبایی را تسلیت گفت

رضایی درگذشت حجت الاسلام طباطبایی را تسلیت گفت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در  پیامی درگذشت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«رحلت عالم ربانی، معلم اخلاق  و مبارز دوران نهضت اسلامی، مرحوم حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی رضوان الله علیه موجب اندوه و تاثر شد. عمری با برکت، سرشار از معنویت و گامهای استوار  در مسیر  انقلاب اسلامی، همراه با اهتمامی کم نظیر در تربیت نفوس مستعد، خلاصه ای از حیات گرانقدر  این روحانی مهذّب و این معلّم اخلاق و معرفت است. بی شک فقدان این شخصیت ارزشمند، ضایعه ای اندوهبار برای  جامعه انقلابی است. این جانب تسلیت صمیمانه  خود را به خانواده  مکرّم و فرزندان محترم، دیگر وابستگان و  ارادتمندان ایشان معروض می دارم و علوّ درجات و شمول رحمت  واسعه حق را  از خداوند متعال برایشان مسألت می کنم».

کد مطلب 4299944
هادی رضایی

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