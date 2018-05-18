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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۳۲

شرکت ۱۲۰ هزار فلسطینی در نخستین نمازجمعه ماه رمضان در مسجد الاقصی

شرکت ۱۲۰ هزار فلسطینی در نخستین نمازجمعه ماه رمضان در مسجد الاقصی

بیش از ۱۲۰ هزار شهروند فلسطینی با وجود تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی، امروز اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان را در صحن مسجد الاقصی اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، مراسم نمازجمعه تحت تدابیر شدید امنیتی و ایجاد مراکز ایست و بازرسی در ورودیهای شهر اشغالی قدس و کوچه های بخش قدیمی این شهر با حضور بیش از ۱۲۰ هزار فلسطینی برگزار شد. 

منابع محلی اعلام کردند که هزاران شهروند فلسطینی از صبح امروز برای شرکت در مراسم نماز جمعه وارد شهر اشغالی قدس شدند. شهروندان فلسطینی خود را از کرانه باختری و داخل سرزمین های اشغالی و شهر قدس به محل برگزاری نماز جمعه رساندند. رژیم صهیونیستی از صبح امروز ۱۵۰۰ نیروی نظامی را دربخش قدیمی شهر قدس و همه ورودیهای این شهر و راههای منتهی به مسجد الاقصی مستقر کرده بود.

کد مطلب 4299951

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