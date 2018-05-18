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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

در پیامی؛

رضایی درگذشت قائم مقام دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت

رضایی درگذشت قائم مقام دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت محمدرضا علیزاده، عضو حقوقدان و قائم‌مقام‌ دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت محمدرضا علیزاده، عضو حقوقدان و قائم‌مقام‌ دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت.

متن این پیام چنین است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت تأسفبار مرحوم مغفور جناب  آقای محمدرضا علیزاده، عضو حقوقدان و قائم مقام  محترم دبیر  شورای نگهبان را به خانواده مکرم ایشان و نیز به  اعضای   شورای  نگهبان و جامعه حقوقی و قضایی کشور  تسلیت عرض می کنم.

آن مرحوم از مسئولان خدوم و مومن بودند و از خداوند رحیم ، شمول رحمت واسعه و علو درجات را  به ویژه در  ایام ماه مبارک رمضان که ماه مغفرت  الهی است،  برای ایشان مسالت می نمایم.»

کد مطلب 4299953
هادی رضایی

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