رضایی درگذشت قائم مقام دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت محمدرضا علیزاده، عضو حقوقدان و قائم‌مقام‌ دبیر شورای نگهبان را تسلیت گفت.

متن این پیام چنین است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت تأسفبار مرحوم مغفور جناب آقای محمدرضا علیزاده، عضو حقوقدان و قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان را به خانواده مکرم ایشان و نیز به اعضای شورای نگهبان و جامعه حقوقی و قضایی کشور تسلیت عرض می کنم.

آن مرحوم از مسئولان خدوم و مومن بودند و از خداوند رحیم ، شمول رحمت واسعه و علو درجات را به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان که ماه مغفرت الهی است، برای ایشان مسالت می نمایم.»