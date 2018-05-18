عمل به فرامین قرآن نقش مهمی در کاهش پرونده های قضایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کنگرلو، پیش از خطبه های نماز جمعه امروز ری طی سخنانی با بیان این که توجه به مفاهیم و برنامه زندگی قرآن کریم جامعه را از آسیب های اجتماعی دور می کند، گفت: ماه رمضان بهترین فرصت برای قرآنی کردن زندگی است.

وی با اشاره به نزول قرآن در ماه مبارک رمضان گفت: طبق روایات اهل بیت(ع) ماه رمضان بهار قرآن است و قرائت و تدبر در قرآن در این راه ثواب و آثار زیادی برای روزه داران دارد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری افزود: تشکیل کلاس ها و محافل قرآنی مقدمه ای برای توجه به مفاهیم قرآن وتدبر و استفاده از آن در برنامه زندگی است.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی مانند طلاق گفت: اگر ما به آیات الهی توجه و عمل کنیم، مهارت های زندگی وارتباطی را کسب کرده و می توانیم از آن ها استفاده کنیم.

کنگرلو با بیان آیات مختلف قرآن به روان شناسی قرآن در موضوعات مثبت اندیشی و اعتماد به نفس پرداخت و اضافه کرد: عمل به فرامین قرآن در کم کردن پرونده های قضایی نقش مهمی خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری با تقدیر از برنامه های قرآنی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) افزود: بیش از 100 مرکز قرآنی تحت پوشش این اداره در امر آموزش قرآن از کودکان تا بزرگسال مشغول فعالیت هستند و لازم است، ازاین فعالیت های مردمی حمایت شود.

وی همچنین بر توجه به نذر فرهنگی و پشتیبانی از موسسات و خانه های قرآنی توسط مردم تاکید کرد.