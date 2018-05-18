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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۱۰

اولین کارگاه آموزش موتورسواری بانوان رباط کریم برگزار شد

اولین کارگاه آموزش موتورسواری بانوان رباط کریم برگزار شد

رباط کریم- اولین کارگاه آموزش موتورسواری بانوان رباط کریم به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر اولین کارگاه رسمی آموزش موتورسواری بانوان رباط کریم با همکاری اداره ورزش و جوانان رباط کریم و هیات موتورسواری و اتومبیل رانی استان تهران برگزار شد.

در این کارگاه اموزشی که خانم ها نراقی و رحمتی تدریس آن را به عهده داشتند، کلیات موتورسواری و آشنایی با رشته های موتورسواری و نوع موتورسیکلت ها، انواع پیست ها و کاربرد موتورها تدریس شد.

در ادامه نیز بانوان شرکت کننده با لوازم ایمنی موتورسواری و نوع پوشش بانوان کشورمان از نزدیک آشنا شده و تحت آموزش عملی قرار گرفتند.

فیروزه سید مهدی، مسئول کمیته اتومبیلرانی سرعت بانوان فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ضمن بازدید از پیست موتورکراس رباط کریم طی نشستی با مسئولین اداره ورزش و جوانان این نحوه فعالیت بانوان و ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت های اتومبیل رانی و موتورسواری بانوان در رباط کریم را مورد بررسی قرار داد.

این اولین باری است، که شاهد برگزاری کارگاهی در این سطح برای بانوان در استان تهران هستیم.

کد مطلب 4299981

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