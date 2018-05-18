به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو عصر جمعه در حاشیه بازدید از کارگاه های تولیدی بانوان کارآفرین در اردبیل اضافه کرد: این طرح با هدف آگاه سازی مخاطبان از مزیت های اقتصادی و فرصت های کسب و کار بومی، آشنایی با فرآیند راه اندازی کسب و کار و ترغیب جوانان برای ورود به عرصه کارآفرینی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در اجرای این طرح بیان داشت: در این طرح ۱۰۰ نفر از جوانان علاقمند استان شناسایی و در سه روز از خدمات آموزشی و مشاوره ای طرح بهرمند می شوند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل ادامه داد: این طرح ویژه بانوان استان است و حداکثر ۳۰ درصد از سهمیه هر استان بر حسب نیاز و علاقمندی به مردان اختصاص پیدا می کند.

وی در خصوص شرایط شرکت کنندگان در این طرح با اشاره به رایگان بودن خدمات ارائه شده تصریح کرد: جوانان علاقمند به خویش فرمایی، جوانان صاحب ایده و جوانانی که کسب و کار نو پا دارند می توانند در این طرح شرکت کنند.

محمدلو با بیان اینکه شرط سنی شرکت کنندگان ۲۰ تا ۴۰ سال است، متذکر شد: ثبت نام در این طرح، صرفا از طریق سایت www.foundationed.ir انجام می شود و مخاطبان نهایی از بین ثبت نام کنندگان انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده در طرح یادآور شد: افراد با شرکت در این طرح می توانند علاوه بر دریافت آموزش هایی در زمینه جستجوی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی، ایده یابی، بوم مدل کسب و کار و ترسیم نقشه راه با الگوی کارآفرینان موفق نیز آشنا شده و از خدمات مشاوره فردی و گروهی جهت تجاری سازی ایده خود بهره مند شوند.