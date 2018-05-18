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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۴۱

با رویکرد توسعه کارآفرینی؛

طرح ملی توان‌افزایی زنان در اردبیل برگزار می‌شود

طرح ملی توان‌افزایی زنان در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل – مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل گفت: طرح ملی توان‌افزایی زنان با رویکرد کسب‌وکار و کارآفرینی برای ۱۰۰ نفر از جوانان صاحب ایده در این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو عصر جمعه در حاشیه بازدید از کارگاه های تولیدی بانوان کارآفرین در اردبیل اضافه کرد: این طرح با هدف آگاه سازی مخاطبان از مزیت های اقتصادی و فرصت های کسب و کار بومی، آشنایی با فرآیند راه اندازی کسب و کار و ترغیب جوانان برای ورود به عرصه کارآفرینی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در اجرای این طرح بیان داشت: در این طرح ۱۰۰ نفر از جوانان علاقمند استان شناسایی و در سه روز از خدمات آموزشی و مشاوره ای طرح بهرمند می شوند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل ادامه داد: این طرح ویژه بانوان استان است و حداکثر ۳۰ درصد از سهمیه هر استان بر حسب نیاز و علاقمندی به مردان اختصاص پیدا می کند.

وی در خصوص شرایط شرکت کنندگان در این طرح با اشاره به رایگان بودن خدمات ارائه شده تصریح کرد: جوانان علاقمند به خویش فرمایی، جوانان صاحب ایده و جوانانی که کسب و کار نو پا دارند می توانند در این طرح شرکت کنند.

محمدلو با بیان اینکه شرط سنی شرکت کنندگان ۲۰ تا ۴۰ سال است، متذکر شد: ثبت نام در این طرح، صرفا از طریق سایت www.foundationed.ir انجام می شود و مخاطبان نهایی از بین ثبت نام کنندگان انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده در طرح یادآور شد: افراد با شرکت در این طرح می توانند علاوه بر دریافت آموزش هایی در زمینه جستجوی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی، ایده یابی، بوم مدل کسب و کار و ترسیم نقشه راه با الگوی کارآفرینان موفق نیز آشنا شده و از خدمات مشاوره فردی و گروهی جهت تجاری سازی ایده خود بهره مند شوند.

کد مطلب 4299992
محمد میرزایی ناطق

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