یک گردشگر اهوازی در دزفول غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین معظم فر در این باره گفت: در ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه امروز طی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ این سازمان، گزارش غرق شدن جوانی ۲۸ ساله اهل و ساکن اهواز در رودخانه دز اطلاع رسانی شد.

معظم فر افزود: ستاد فرماندهی عملیات سریعا آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ را به محل حادثه واقع در مجموعه تفریحی ساحلی علی کله اعزام و بلافاصله با قایق موتوری پیمانکاران این مجموعه اقدام به گشت زنی و جستجو در این محدوده کردند که بدون نتیجه پایان یافت.

وی تصریح کرد: فرد مذکور که به‌همراه تعدادی از آشنایان از اهواز به این مکان آمده بود با بی توجهی به علائم هشدار و تابلوی نصب شده مبنی بر ممنوع بودن شنا، اقدام به شنا کردن در رودخانه کرده و به علت عدم آشنایی کامل با فنون شنا متاسفانه غرق شد.