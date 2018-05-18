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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۱۰

یک گردشگر اهوازی در دزفول غرق شد

یک گردشگر اهوازی در دزفول غرق شد

دزفول - مدیرعامل آتش نشانی دزفول از غرق شدن یک گردشگر اهوازی در پارک علی کله دزفول خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین معظم فر  در این باره گفت:  در ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه امروز طی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ این سازمان، گزارش غرق شدن جوانی ۲۸ ساله اهل و ساکن اهواز در رودخانه دز اطلاع رسانی شد.

معظم فر افزود: ستاد فرماندهی عملیات سریعا آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ را به محل حادثه واقع در مجموعه تفریحی ساحلی علی کله اعزام و بلافاصله با قایق موتوری پیمانکاران این مجموعه اقدام به گشت زنی و جستجو در این محدوده کردند که بدون نتیجه پایان یافت.

وی تصریح کرد:  فرد مذکور که به‌همراه تعدادی از آشنایان از اهواز به این مکان آمده بود با بی توجهی به علائم هشدار و تابلوی نصب شده مبنی بر ممنوع بودن شنا، اقدام به شنا کردن در رودخانه کرده و به علت عدم آشنایی کامل با فنون شنا متاسفانه غرق شد.

کد مطلب 4299999

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